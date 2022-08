“Non conosceva nessuno”: la verità sugli invitati di Meghan al matrimonio

By

Chi erano gli invitati di Meghan Markle al suo matrimonio? Moltissime star e celebrità, ma la verità è molto diversa da come appariva!

Quando venne annunciato il fidanzamento tra Meghan Markle e il Principe Harry moltissime persone in tutto il mondo si fecero una sola domanda: chi è Meghan Markle?

Coloro che la conosocevano, invece, ne avevano sentito parlare principalmente per la serie Suits, incentrata sulle storie che si svolgevano in uno studio di avvocati.

La serie Suits ebbe molto successo e proseguì per ben 9 stagioni prima di essere sospesa ma, al di là di questo, Meghan non ha mai preso parte a film di seria A.

Per molti, anche negli Stati Uniti, era una delle moltissime attrici che tentavano di emergere dal sottobosco delle serie per affermarsi in produzioni più importanti.

Le cose cambiarono radicalmente, però, nel momento in cui Meghan Markle si presentò sulla scenda mondiale grazie al fidanzamento con Harry.

Nel momento in cui si trovò a compilare la lista degli invitati al matrimonio, Meghan scrisse il nome di tantissime celebrità di primo piano.

Tra i nomi più famosi in assoluto, e che fecero certamente scalpore, c’erano Amal e George Clooney ma anche Oprah Winfrey, una vera e propria autorità della televisione americana.

Meghan Markle non conosceva nessuno dei suoi invitati: la versione di suo padre

Se la lista degli ospiti vip al matrimonio dell’anno era molto lunga, tante persone si stupirono del fatto che non c’era nessuno dei parenti di Meghan Markle oltre a sua madre.

Già al tempo, infatti, Meghan Markle non aveva un buon rapporto con i membri più stretti della sua famiglia di origine.

Nello specifico, l’attrice si era già allontanata da suo padre, accusato di aver venduto ai giornali alcune fotografie che lo ritraevano mentre si provava un abito da cerimonia. Anche i fratellastri di Meghan non furono invitati: Thomas Markle Junior e Samantha Markle (che recentemente ha trascinato Meghan in tribunale) furono tenuti a debita distanza.

Dati i disastrosi rapporti familiari di Meghan c’era il concreto pericolo che la parte della chiesa destinata agli ospiti della sposa rimanesse drammaticamente vuota. Meghan decise allora di invitare una serie di celebrities al fine di “non sfigurare” al confronto con la Famiglia Reale.

Con alcuni di essi in realtà Harry e Meghan riuscirono a litigare subito dopo il matrimonio. È il caso dei Beckham, che non vogliono più sentir parlare dei Sussex dopo le gravi accuse che hanno ricevuto.

Tutti coloro che guardarono il Royal Wedding in televisione all’epoca si convinsero che Miss Markle dovesse essere una persona estremamente famosa a Hollywood, in grado di radunare intorno a sé, per un giorno davvero speciale, molti nomi davvero famosi.

A mettere le cose sotto una luce completamente differente sono state le dichiarazioni di Thomas Markle senior, padre di Meghan.

Recentemente Thomas Markle è stato intervistato da Tom Bower, lo scrittore che ha pubblicato un intero libro sulla storia dei Sussex dal titolo Revenge.

Nel libro compaiono delle dichiarazioni davvero sconcertanti. “Meghan non conosceva davvero le persone famose che ha invitato. Le conoscevo meglio io, perché avevo lavorato con molti di loro!”

Prima di andare in pensione Thomas Markle era un tecnico luci molto famoso a Hollywood e ha lavorato (davvero) con una lunga serie di attori e di attrici famose.

Secondo Bower la scelta che Meghan fece nei giorni del suo matrimonio rivelava un piano ben preciso.

Per Bower Meghan era già decisa a non rimanere nel Regno Unito molto a lungo. Invitando nomi di primo piano del cinema e della TV americana Meghan si stava preparando a un trionfale ritorno in America.

Del resto, pochissimo dopo essersi sistemata negli Stati Uniti Meghan organizzò l’intervista con Oprah Winfrey che nel Marzo 2021 fece un enorme scalpore. In quell’intervista Harry e Meghan accusarono apertamente la Famiglia Reale di razzismo, danneggiando enormemente l’immagine della Monarchia e rovinando definitivamente i rapporti con William e Carlo.

Anche se Meghan e Oprah non si conoscevano poi così bene, la conduttrice televisiva accettò di girare quell’intervista per ricambiare il favore dell’invito al Royal Wedding ma anche nella speranza che le fruttasse moltissimo.

Peccato che la stessa Oprah abbia deciso, una manciata di giorni dopo la prima messa in onda, di rimuovere l’intervista da tutti i canali possibili: conteneva troppe “inesattezze”, e qualcuno direbbe “vere e proprie bugie”.