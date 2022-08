Se ami le sneakers ecco tutti i segreti di stile per indossarle al meglio!

Se ami le sneakers non puoi non conoscere questi segreti di stile per essere in linea con le tendenze street-style! Ecco la guida di stile targata CheDonna che ti spiegherà tutto riguardo a come indossare al meglio le sneakers!

Se un tempo pensavamo che queste particolari scarpe servivano solo durante i nostri allenamenti adesso non possiamo più togliercele di dosso. Le scarpe da ginnastica, comunemente chiamate sneakers, sono diventate indispensabili negli outfit di tutti i giorni, ma siamo sicure di conoscere tutti i segreti di stile a riguardo?

La vita di tutti i giorni diventa sempre più caotica e veloce. Ci ritroviamo a correre da una parte all’altra della città per motivi di lavoro o familiari, fino ad arrivare a fine giornata stremate.

Ed è proprio a causa di questa quotidianità veloce e incessante che i nostri outfit devono rispettare almeno un aggettivo: essere super comodi!

I nostri look devono aiutare noi stesse a vivere le nostre giornate al meglio. È proprio qui che troviamo la forza della moda: non parliamo mai solo di abiti e accessori, ma la moda è proprio la capacità che le tendenze hanno di aiutare noi che acquistiamo vestiti, scarpe, e quant’altro a vivere le nostre giornate al meglio.

E qui arriva il protagonista di questa guida di stile: le sneakers. Da quando fanno parte della nostra vita non abbiamo mai smesso di indossarle. Le scarpe da ginnastica sono letteralmente parte integrante delle nostre giornate.

Ma anche se le indossiamo ogni giorni potremmo commettere alcuni errori di stile. Quindi? Scopriamo insieme tutti i segreti su come indossare al meglio le sneakers!

I 3 segreti di stile per indossare le sneakers nella vita di tutti i giorni ed essere sempre al top!

I modelli in commercio sono tantissimi, e tutti di super tendenza! Le sneakers sono oramai il gioiello all’interno del nostro total look. Proprio per questo motivo dobbiamo sapere quale modello indossare e come! Scopriamolo!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo quali sono i segreti di stile per indossare le sneakers nella vita di tutti i giorni ed essere al top:

per l’ufficio: fino a qualche anno fa era impossibile andare a lavoro in ufficio con le scarpe da ginnastica. Adesso invece si può ed è di gran tendenza. Ma attenzione, non tutti i modelli vanno bene. Ad esempio sotto al tuo completo elegante giacca e pantalone può andar bene solo la sneakers bianca semplice con la suola piatta.

all-day: per la vita di tutti i giorni il segreto di stile in fatto di sneakers è uno solo, bisogna indossare il modello più colorato e particolare in commercio! Questo è di sicuro il segreto di stile più importante in fatto di sneakers. In un outfit street-style la nostra personalità è alla base. Bisogna essere originali e mostrare il nostro gusto personale in fatto di fashion.

Anche per oggi termina qui questa guida di stile targata CheDonna che ha visto i tre segreti di stile per essere sempre al top con indosso un paio di sneakers.

Alla prossima guida di stile! Per rimanere sempre aggiornate su tutte le novità fashion!