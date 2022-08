Salsa di yogurt troppo liquida? Ecco i trucchi per renderla più cremosa!

Scopri quali sono i trucchi per evitare una salsa di yogurt che cola e che risulta poco adatta alle varie preparazioni. Bastano poche e semplici astuzie!

Se anche a te capita spesso di ritrovarti con una salsa di yogurt che cola e che rende difficile portare a termine le tue ricette, sei nel posto giusto.

Oggi, infatti, ti sveleremo i trucchi che una volta messi in atto ti consentiranno di godere di una salsa leggera ma al contempo compatta e soda abbastanza da poter essere usata per le tue pietanze e persino sul pane tostato. Un modo semplice ma simpatico per ottenere ciò che desideri dalla tua cucina. E tutto senza particolare fatica.

I trucchi per una salsa di yogurt che non cola

Poter usare lo yogurt all’interno delle varie ricette è molto utile sia per portare qualcosa di nuovo in tavola che per godere a pieno di qualcosa di buono e di fresco.

Se anche tu sei un’estimatrice di questo ingrediente ma ciò nonostante ti ritrovi sempre con sale o creme che colano, ti farà piacere sapere che basta qualche piccolo accorgimento per cambiare le cose e poter godere di una crema di yogurt morbida e compatta.

Scegliere quello giusto

A volte, la sola scelta dello yogurt può fare la differenza. Quello greco, ad esempio, tende ad essere molto più compatto di quello normale. Al contempo, più grassi ci sono e più è probabile che lo yogurt si mantenga compatto e denso al punto giusto. Nel dubbio puoi sempre scolarlo in un colino a maglie strette ed eliminare ogni traccia di acqua presente. Ciò contribuirà a farti ottenere uno yogurt che non cola.

Usare l’agar agar è uno dei trucchi per la salsa di yogurt che cola

Forse non ti è mai venuto in mente, ma per una salsa da accompagnamento puoi sempre usare l’agar agar. Questa sostanza vegetale ha infatti la particolarità di essere del tutto insapore e di donare maggior consistenza alle cose. Per far si che funzioni dovrai scioglierla in poca acqua o in un po’ di latte e una volta pronta, aggiungerla alla salsa di yogurt che dovrai riporre in frigo. Con il freddo, infatti, l’agar agar tende a consolidare gli elementi a cui si aggiunge. Ti basterà quindi mescolare per evitare l’effetto gelatina che si crea all’inizio ed usare la tua salsa allo yogurt come preferisci.

Conservare la salsa in frigo per almeno due ore

Spesso si pensa di poter creare una salsa allo yogurt da usare subito. A prescindere da ciò che hai fatto prima e che si tratti di inserirla nella cottura del pollo o su una fetta di pane, questa crema che è di solito un mix di yogurt ed altri ingredienti dovrebbe avere però il tempo di consolidarsi. Ciò significa riporla in frigo per almeno un paio d’ore. In questo modo si rapprenderà e diventerà più densa rendendo le tue ricette più semplici da realizzare.

Ora che hai appreso quali sono i pochi ma utilissimi trucchi per rimediare alla salsa di yogurt che cola, potrai contare su ricette davvero uniche e senza possibilità di errori. Un po’ come ti è già capitato dopo aver appreso come ottenere un buon gelo di limone. Dopotutto, spesso bastano davvero pochi semplici accorgimenti per fare la differenza in cucina.