Gelo di limone: ecco i trucchi per la riuscita di un dessert perfetto

Una ricetta tipica della tradizione culinaria siciliana: sveliamo trucchi e consigli per la riuscita perfetta del gelo di limone.

Si tratta di un dolce tipicamente estivo della tradizione culinaria siciliana: il gelo di limone, una squisitezza sana, delicata e leggera perfetta anche per gli intolleranti al lattosio o al glutine.

Ideale anche per chi segue un regime vegano o vegetariano, il gelo di limone è una bontà perfetta anche per chi vuole concludere un pasto con dolcezza ma senza esagerare con le calorie.

Pur essendo una preparazione piuttosto semplice, scopriamo quali sono i trucchi per realizzare un perfetto gelo di limone: ecco le dritte da seguire che non tutti, coloro che si cimentano per la prima volta nella preparazione, conoscono.

Ecco i trucchi per un gelo di limone perfetto

Fresco, dissetante, leggero: il gelo di limone è un dessert al cucchiaio super semplice e super leggero capace di far gola a tutti. Una ricetta che si prepara con soli 3 ingredienti più l’acqua.

Succo e scorza di limone, zucchero e maizena sono gli ingredienti per prepararlo ed è perfetto da servire nelle calde giornate estive per un fine pasto rinfrescante a base di pesce. Oltre al limone si può realizzare anche con altri tipi di frutti, pensiamo al gelo di melone, a quello di anguria o di mandarini.

Con pochi passaggi si potrà ottenere una vera bontà tutta siciliana, come il biancomangiare, ma quali sono i segreti per preparare un gelo di limone perfetto? Scopriamoli.

1) Utilizzare i limoni non trattati. Visto che tale agrume è l’ingrediente essenziale del gelo di limone il consiglio è di utilizzare limoni biologici. Oltre al succo poi si utilizzerà anche la scorza che dovrà aromatizzare l’acqua. Ecco perché è bene non utilizzare limoni trattati. Perfetti sono quelli verdi più dolci rispetto ai gialli. La Sicilia è una terra ricca di questi agrumi.

2) Non avere fretta. Quando si prepara il gelo di limone non si deve avere fretta anzi il consiglio è di iniziare il giorno prima. Le bucce dei limoni dovranno stare una notte in infusione dentro l’acqua.

3) Eliminare la parte bianca della scorza. Se non vogliamo ottenere un retrogusto amarognolo dovremo togliere accuratamente la parte bianca dalla buccia dei limoni, prima di mettere le scorze a mollo dentro l’acqua.

4) Filtrare. Un altro trucco è filtrare il liquido dalle bucce dei limoni. In questo modo andremo ad eliminare impurità o piccole parti di buccia che altrimenti finirebbero nel nostro gelo di limone.

5) Bagnare lo stampo. Se non vogliamo rovinare il gelo di limone al momento di sformarlo dovremo avere l’accortezza di bagnare lo stampo prima di versare il composto caldo che dovrà raffreddare lì dentro. Con questo trucco riusciremo a togliere più facilmente il gelo di limone senza romperlo.

6) Lasciare raffreddare. Come detto al punto 2 con il gelo di limone non bisogna aver fretta. Infatti una volta che l’avremo preparato dovremo pazientare altre 8 ore almeno per farlo rassodare. Pur non avendo passaggi difficili o lunghi, questo dessert necessita di lunghi tempi morti, prima nell’aromatizzare l’acqua, e poi nel far rassodare il dolce.