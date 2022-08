Altro che divorzio! Spunta tutta la clamorosa verità sulla coppia vip

La coppia vip è pronta a dividere le proprie strade dopo anni di matrimonio? Lui ha rotto il silenzio rivelando come stanno davvero le cose tra loro due.

La coppia vip si è ritrovata al centro della cronaca rosa non è appena si è fatta spazio la voce che li vedrebbe in crisi dopo numerosi anni di matrimonio. Un periodo decisamente poco fortunato per le coppie appartenenti al mondo dello spettacolo che sembrerebbero sgretolarsi una dietro l’altra.

I due, in un primo momento, hanno preferito non commentare il gossip che li riguarda facendo preoccupare i loro fedeli sostenitori ma non hanno potuto evitarlo in eterno in quanto il gossip è diventato sempre più insistente e per questo motivo ai microfoni di DiPiù lui ha rotto il silenzio rivelando come stanno davvero le cose tra loro.

Claudio Amendola e Francesca Neri si sono detti addio oppure si tratta di voci prive di fondamenta? Vediamo insieme che cosa ha rivelato l’attore a tal proposito durante il corso della breve intervista rilasciata.

Claudio Amendola e Francesca Neri: la coppia vip viene allo scoperto e svela la verità

Claudio Amendola si è trovato a sua insaputa al centro del gossip, mentre una coppia vip ha celebrato il proprio amore con il matrimonio, in quanto si è discusso della fine del suo matrimonio con Francesca Neri e di come lui abbia già deciso di lasciare casa sua per dirigersi verso un altro appartamento di sua proprietà.

Il tutto fortunatamente si è rivelato essere un gossip privo di fondamenta in quanto l’attore ha smentito la fine del suo matrimonio rivelando che lui e sua moglie non solo sono ancora una coppia ma non stanno vivendo nemmeno un periodo di crisi.

“Non è assolutamente vero che ci siamo lasciati, per carità” ha esordito l’attore, smentendo in ogni modo il gossip sulla fine del suo matrimonio con Francesca Neri. “Non capisco chi possa avere messo in circolazione una voce del genere. Vi prego, non scherziamo” ha poi concluso, non riuscendosi a spiegare come possa essere iniziato a circolare questa voce.

Claudio Amendola e Francesca Neri sono più innamorati che mai e fortunatamente il tutto si è rivelato essere soltanto delle chiacchiere infondate.