Il taglio di capelli di Arisa è il pixie 2022 che sta bene a tutte le età

I tagli pixie 2022 hanno ispirato il nuovissimo taglio di capelli di Arisa, che sta riscoprendo la sua sensualità: ecco come lo porta lei e come possiamo portarlo noi!

Il taglio pixie prende il nome dalle fate delle favole irlandesi. Si tratta di un taglio di capelli cortissimo, che scopre completamente la nuca e rinuncia alle lunghezze anche sui lati. Unica concessione è il ciuffo che può essere portato più o meno lungo per declinare questo look in tanti style differenti.

Arisa, che gioca moltissimo con gli hair style, ha deciso di dare al suo taglio pixie un carattere punk e grunge. Ispirato alla musica e alla moda degli anni Ottanta e Novanta, questo stile prevede lunghi ciuffi asimmetrici e appuntiti, spesso portati spettinati o in piccole creste.

Si tratta sicuramente di un hair style piuttosto aggressivo, che non passa inosservato e che dev’essere “sostenuto” da un carattere forte e un po’ sopra le righe.

Questo però non significa che il taglio pixie di Arisa non possa essere “addolcito” per adeguarsi ad altri tipi di stili e soprattutto di caratteri.

Come portare il taglio pixie 2022 a tutte le età (e con ogni tipo di capello)

Il taglio corto è pratico da lavare, da asciugare e da modellare. Richiede soltanto frequenti visite dal parrucchiere per tenerlo in forma, ma ne vale assolutamente la pena.

Le caratteristiche fondamentali di questo taglio sono la lunghezza molto contenuta sulla nuca e ciuffi un po’ più lunghi e ribelli sulla sommità del capo.

In estate è perfetto per giocare con colori e colpi di sole per dare l’idea di un “look da spiaggia”. Può anche essere modellato con spuma e dita per una messa in piega facile e ultra veloce, quindi è davvero il sogno di tutte le donne che sono sempre di corsa o che non amano dedicare molto tempo allo styling.

Dal momento che questo taglio concentra tutto il volume sulla parte superiore del capo riducendo al minimo quello nella zona delle tempie è adatto a chi ha il viso rotondo, quadrato o a cuore, perché lo farà sembrare più lungo e più equilibrato nelle dimensioni.

Chi ha il viso piuttosto squadrato potrà giocare con ciocche più lunghe e più morbide ai lati del viso in maniera da addolcire l’ovale. Chi invece ha un viso più rotondo e paffuto dovrebbe puntare a tagli un po’ più geometrici, definiti e strutturati nella parte superiore.

Il pixie cut si adatta molto bene anche a chi ha il viso leggermente ovale, ma è da evitare se si ha il viso oblungo, cioè molto allungato, sia di forma rettangolare sia di forma ovale. Il motivo è che farà apparire il viso ancora più lungo e sproporzionato! Se hai proprio questo tipo di viso, qui ti abbiamo consigliato tutti i tagli più adatti a te!

Per quanto riguarda l’età per cui il pixie cut è adeguato, bisogna riconoscere a questo hair look un enorme pregio: si adatta a tutte le età. Tutto quello che ci vuole, per sentirsi a proprio agio con il pixie cut è una personalità allegra e giocosa.

Si tratta inoltre di un perfetto taglio di transizione tra quel periodo della vita in cui continuiamo a tingere i capelli e quel momento liberatorio in cui decideremo che ne abbiamo avuto abbastanza e che i capelli bianchi sono bellissimi.

Un taglio così corto permette infatti di eliminare le lunghezze sciupate da uno styling selvaggio oppure dal colore ormai indefinibile per le troppe tinte che sono state eseguite negli anni.

Si tratta in tutto e per tutto del taglio perfetto per chiudere con il passato e cominciare un capitolo tutto nuovo della nostra vita!