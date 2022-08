Tieni le chiavi di casa insieme a quelle dell’auto? Ecco cosa rischi

By

Hai l’abitudine di tenere le chiavi di casa insieme a quelle dell’auto? Molti lo fanno e non pensano al perché sia un grave errore.

Facciamo spesso cose che apparentemente sembrano innocue per poi scoprire che si tratta di abitudini alquanto pericolose come quella di mettere i nostri oggetti di valore nella cassaforte dell’albergo.

Pensa a cosa potrebbe accadere se ti dicessi che tenere insieme chiavi dell’auto e quelle di casa è un errore. Il motivo per il quale questa accoppiata si dovrebbe evitare è molto semplice.

Perché si dovrebbe evitare di tenere le chiavi di casa al portachiavi dell’auto?

Molte persone preferiscono tenere le chiavi insieme in modo da trovarle più facilmente. A volte si porta nella borsa un bel mazzo enorme di chiavi, difficile da smarrire ma anche problematico per un aspetto che in pochi considerano: l‘incidenza del peso.

Quante volte ti sei fermata davanti alla porta di casa e hai cercato a lungo le chiavi in quella borsa che sembra essere senza fondo? Un mazzo di chiavi grande con un portachiavi importante ci aiuta a trovarle prima ma se risolve un problema ne induce un altro.

Quando inseriamo nel veicolo una chiave che si trascina un peso enorme, danneggiamo la nostra automobile.

secondo gli esperti, a lungo termine, la scatola di accensione dell’auto potrebbe rompersi, data la fragilità dei componenti interni. Il cilindro di accensione non è stato progettato per sostenere tale peso e questo avrà delle ripercussioni sull’ avviamento dell’auto.

Fate caso, a volte i mazzi di chiave che penzolano nell’auto contengono talmente tante chiavi che è impossibile contarle in movimento mentre oscillano con le vibrazioni dell’auto. fanno venire il mal di mare. Qualche volta il meccanico ci consiglia di snellire il portachiavi dell’auto, dovrebbe contenere al massimo due o tre chiavi, non oltre ed evitare anche il portachiavi e tutto ciò che comporta un peso aggiunto.

Per trovare velocemente le chiavi bisogna trovare un sistema alternativo. Su Amazon puoi trovare dei kit molto pratici che ti aiutano a ritrovare le chiavi emettendo un suono, un po come si fa col cellulare quando per ritrovarlo qualcuno lo fa squillare.