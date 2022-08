Ecco perché non dovresti mai lasciare effetti personali nella cassaforte dell’ Hotel

Quando alloggiamo in albergo usufruiamo della cassaforte dell’hotel inconsapevoli del grande errore che stiamo commettendo.

Entrare nella stanza dell’albergo e trovare una cassaforte è confortante. Portiamo con noi nei nostri viaggi oggetti di valore, soldi o carte di credito e lasciarli in un posto sicuro sembra rassicurante. Un lusso riservato ai viaggiatori al quale non si vuole rinunciare. Ma siete davvero sicuri che i vostri oggetti preziosi sono al sicuro nella cassaforte dell’albergo? Secondo alcuni esperti non sarebbe esattamente così.

La cassaforte dell’hotel non è sicura come pensiamo almeno non finchè non aumentiamo il livello di sicurezza della cassaforte alberghiera. Ogni albergo dispone di un modello diverso i cassaforte, alcune sono meccaniche, altre elettroniche, entrambe potrebbero riservare brutte sorprese come testimoniano molti utenti sul web.

Perché la cassaforte dell’hotel non è sicura come pensi

Quando si viaggia bisognerebbe prendere delle precauzioni, ecco la prima cosa da fare in Hotel, nessuno ci pensa ma è pericolosissima. Allo stesso modo è rischioso usufruire della cassaforte presente nella stanza. Pensi che il fatto di immettere una combinazione che conosci solo tu possa preservarti da eventuali frodi? L’esperienza di Brad Reid, il canadese divenuto famoso per la documentazione dei suoi viaggi è una testimonianza virale del rischio che si corre nel lasciare effetti personali nella cassaforte della camera di un albergo.

Il canadese ha voluto avvalorare la sua tesi con un video che in pochissimo tempo ha collezionato moltissime visualizzazioni. Dopo aver lasciato alcune cose di valore nella cassaforte dell’albergo è uscito per visitare la città. L’uomo aveva usato varie volte cassaforti dello stesso modello, quindi conosceva bene il modello.

Dopo aver inserito la combinazione che gli permetteva di sbloccare la cassaforte è uscito e al ritorno ha finto di aver dimenticato la combinazione usata. Ha informato la reception e ha fatto un’amara scoperta: le cassaforti hanno un codice sblocco predefinito.

Un membro dello staff ha risolto il problema digitando una serie di zeri che hanno aperto la cassaforte. Brad ha memorizzato la combinazione di sblocco e poco dopo l’ha riutilizzata per capire se fosse un codice usa e getta oppure no. La cassaforte si è aperta nuovamente digitando il codice di sblocco il che conferma che alcuni addetti sono a conoscenza di un codice che permetterebbe loro di aprire tutte le cassaforti dell’albergo. E se questo codice finisse nelle mani sbagliate? La cosa non sembra affatto rassicurante vero?

D’ora in poi, fareste bene a valutare con attenzione la scelta di usare o meno la cassaforte, si consiglia i provare a controllare se la cassaforte della stanza si apre digitando una serie di zeri.