Primo figlio e proposta di matrimonio: la favola dell’influencer più criticata

Continua a sorprendere con nuovi passi la storia da sogno dell’influencer più criticata, ora arriva la proposta di matrimonio.

Siamo ormai abituati al fatto che la vita degli influencer sia praticamente tutta in vetrina. Come parte del loro stesso lavoro, sono quasi “tenuti” ad aggiornare i fan con le loro novità, che siano importanti o anche le più semplici della giornata. Ad attirare l’attenzione più che mai, si sa, per un popolo di romantici come gli italiani, sono naturalmente le vicende amorose.

Tra separazioni vip, matrimoni da sogno e ritorni di fiamma, questa primavera-estate ha riservato già tantissime sorprese e non smette di regalarne. Torna a far parlare di sé una delle influencer sicuramente più discusse del web. Non manca mai di scatenare qualche volontaria polemica che, automaticamente, porta il suo nome sulle copertine delle cronache rosa. Chiara Nasti è attualmente incinta del suo primo bimbo, frutto dell’amore con il compagno Mattia Zaccagni.

Ebbene sì, anche in gravidanza è riuscita a sollevare diverse questioni. Basta pensare a quando, rispondendo ad una follower che parlava dei chili che si assumono in dolce attesa, se n’è uscita con un “Voi vi svaccate“. O almeno, quello era il senso, come per sottolineare che lei non aveva ancora assunto un peso superiore. Ora, però, messe da parte le polemiche, c’è spazio per l’emozione.

Mattia Zaccagni sposa Chiara Nasti, la scena commuove i fan

Come per tutte le coppie vip che si rispettino, non può che essere testimoniato tutto sui social. Già il momento del gender reveal aveva fatto molto discutere per la sua sontuosità. Zaccagni e la Nasti avevano messo in scena un quadretto studiato ad arte nientemeno che allo Stadio Olimpico di Roma. Questa volta, però, il calciatore sembra essersi ridimensionato ed ha scelto di fare la sua proposta di matrimonio con molta semplicità.

Nelle ultime ore l’influencer ha condiviso un video in cui è stato ritratto il momento speciale, avvenuto durante una cena a lume di candela in riva al mare. Mattia tira fuori la magica scatolina mettendosi in ginocchio. A quel punto, avendo compreso cosa stava accadendo, la Nasti si è inginocchiata insieme a lui stringendolo in un abbraccio e scatenando così, la commozione dei fan.

Il momento è ancora più dolce visto che avviene in compagnia di un bel pancione e dunque, per il momento, non è ancora dato sapere per quando siano previste le nozze. In attesa del bimbo in arrivo a novembre, si può ipotizzare che il tutto avverrà a fatto già compiuto per un bel matrimonio a 3 cuori che ci darà sicuramente ancora tanto di cui parlare.