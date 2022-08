Vuoi sbarazzarti dei peli incarniti? Utilizza questo metodo rivoluzionario!

Sai che esiste un metodo rivoluzionario per eliminare una volta per tutte i tanto odiati peli incarniti? Te lo sveliamo noi!

Quante di noi ci sono passate: stiamo ammirando la nostra bellissima pelle quando notiamo una piccola protuberanza, rossa e in rilievo, a volte perfino dolorosa.

I peli incarniti sono un fenomeno che capita spesso dopo la rasatura o la ceretta, ma prima di prendere la pinzetta o di iniziare a spremere, pensaci due volte. Continua a leggere per scoprire il metodo migliore per sbarazzarti dei fastidiosi peli incarniti.

Il metodo da seguire per sbarazzarsi dei peli incarniti

Secondo gli esperti la pinzetta non è lo strumento ideale per eliminare i peli incarniti. Anzi viene spesso sconsigliata. Ma allora qual è il metodo migliore per sbarazzarsene una volta per tutte? Prima di svelartelo, capiamo bene che cosa sono i peli incarniti e quali sono i fattori che causano la loro comparsa.

Quando i peli crescono, dovrebbero lasciare il follicolo e uscire dalla pelle, crescendo direttamente verso l’alto e verso l’esterno. Ma nel caso di un pelo incarnito, il pelo si rigira e ricresce nella pelle. Quest’ultima vede il pelo come un intruso e reagisce, causando arrossamento, gonfiore e persino pus. In poche parole, questo è il motivo per cui una protuberanza infetta di peli incarniti spesso non ha un aspetto molto diverso da un brufolo. Per quanto riguarda le cause che favoriscono la loro crescita, ci sono diversi fattori da prendere in considerazione. Alcuni non si possono controllare, altri sì. Partiamo dalla consistenza dei peli. I peli incarniti sono più comuni in chi ha i capelli ricci. Quando i capelli si arricciano, possono facilmente essere reindirizzati e iniziare a crescere all’interno della pelle, anziché verso l’alto.

Per quanto riguarda gli aspetti che si possono controllare, è qui che entra in gioco il metodo di depilazione che si utilizza. La rasatura può essere più problematica della ceretta, soprattutto se si cerca di ottenere una rasatura molto ravvicinata. Se i peli sono rasati troppo vicini alla pelle, tendono ad avere un bordo tagliente che può rientrare nella pelle. Anche la pinzetta, soprattutto lungo la linea del bikini, può provocare protuberanze, poiché può lasciare un frammento di pelo sotto la superficie della pelle e provocare un’infiammazione. Ma a questo punto c’è da chiedersi… Esistono modi per prevenire i peli incarniti? Sì. Se vuoi continuare a raderti, ti suggeriamo di farlo nella direzione del pelo. Andare contropelo può consentire una rasatura più ravvicinata, ma più la rasatura è ravvicinata, più è facile che i peli si arriccino di nuovo nella pelle.

E quando ti radi, assicurati che la lama che stai usando sia fresca e affilata. Infatti, più la lama è opaca, più aumenta la probabilità di irritazioni e la presenza di peli incarniti. A prescindere dal metodo di depilazione, l’esfoliazione regolare è un modo sicuro per evitare che le cellule morte della pelle blocchino i follicoli piliferi. Detto ciò, come si possono eliminare i peli incarniti? Innanzitutto, non utilizzare assolutamente la pinzetta né tantomeno le dita per sbarazzarti della protuberanza. Questo non farà altro che aumentare la probabilità di infezione e non è detto che il pelo venga rimosso. La cosa migliore è fare semplicemente alcuni accorgimenti che aiuteranno il pelo a uscire da solo più velocemente.

Inizia applicando un impacco caldo sulla zona, poiché il calore ammorbidisce la pelle. Poi, molto delicatamente, esfolia la pelle che trattiene i peli. Muovi una salvietta o uno spazzolino pulito a setole morbide sulla zona con un movimento circolare per diversi minuti. Questo aiuta a rimuovere le cellule morte della pelle, in modo che i peli possano uscire più facilmente. Si può anche ricorrere ad un’esfoliazione chimica. Basta utilizzare un trattamento che contenga acido salicilico, un ingrediente fondamentale per sciogliere le cellule morte della pelle che altrimenti terrebbero i peli incarniti sommersi sotto la pelle più a lungo.