Esfoliazione | Perché è importante, quando farla e quando non farla

Esfoliazione viso e corpo, perché è importante e soprattutto quando è opportuno farlo e quando sarebbe invece meglio evitare.

La prima regola per una pelle sempre perfetta è presto detto: pulizia.

Detersione quotidiana, certo, ma anche una periodica pulizia più profonda. Per effettuarla ci sono naturalmente diverse opportunità, in primo luogo trattamenti da parte di un’esperta presso un centro di fiducia e poi c’è ciò che possiamo fare a casa.

Di questa seconda categoria fanno parte in primo luogo i trattamenti di esfoliazione, quelli che permettono di rimuovere il primissimo strato dell’epidermide rinnovandola da cima a fondo.

Un’opportunità importante per ripulire veramente la nostra pelle e che sarà dunque bene conoscere a fondo.

Esfoliazione perché farla e quando

Quando si parla di esfoliazione si parla, naturalmente, di un lavoro da attuare sia sul viso che sul corpo, con prodotti appositi e diverse dati i due diversi tipi di pelle.

Non tutti sanno che il termine esfoliazione deriva dal mondo della geologia: si definiscono esfoliazioni le fratture che si formano sulla superficie delle rocce e creano delle lastre che poi si distaccano.

L’analogia con l’atto di staccare dalla pelle delle “lastre” di cellule morte, sporco e residui di make up ha poi fatto traslare il termine in ambito beauty, dove, esfoliazione significa la rimozione attraverso scrub, gommage o peeling dello strato superficiale dell’epidermide con tutto ciò che esso porta su di sé.

Compreso che cosa sia l’esfoliazione sarebbe bene capire come essa dovrebbe entrare a far parte della nostra beauty routine.

Il primo step per approcciare l’esfoliazione è senza dubbio comprenderne la funzione e, di conseguenza, anche l’utilità.

Perché allora è importante l’esfoliazione?

Elimina le cellule morte Regala una pelle più morbida e luminosa Favorisce un’abbronzatura più uniforme e duratura Aiuta nella lotta contro i peli incarniti Rende più efficace l’assorbimento dei prodotti successivamente applicati Autoabbronzanti, calze spray ma anche fondotinta e affini avranno dopo una resa migliore, più compatta e più uniforme

I benefici sono dunque notevoli ma allora perché siamo tanto reticenti nell’avvalercene? La pigrizia, in questo, gioca un ruolo fondamentale ed è contro di noi. La voglia di avvalersi di tutti questi benefici rischia infatti di venire meno di fronte all’impegno, un po’ noioso, di massaggiare per lunghi minuti gambe, braccia, viso o altro ancora. Un modo per girare l’ostacolo però c’è.

Se infatti è vero che l’operazione risulta un po’ gravosa è altrettanto vero che basta affrontarla una sola volta a settimana e neanche così a lungo. Quando facciamo la doccia, mentre la maschera capelli è in posa, sfruttiamo quei due minuti per massaggiare il nostro scrub su viso e corpo.

Ecco allora che l’impegno di fa meno gravoso e, decisamente, più abbordabile. Quali altre scuse allora per non cedere all’esfoliazione?

Un’eccezione però appare obbligatoria. Ci sono infatti casi in cui l’esfoliazione dovrà attendere:

Subito prima o dopo l’epilazione Subito prima o dopo l’esposizione solare In caso di irritazioni o problematiche della pelle

Se non i trovate in una di queste tre situazioni niente scuse: che esfoliazione sia!