Totti e Noemi Bocchi: quella foto che cambia tutto, la reazione di Ilary

L’ultima indiscrezione su Francesco Totti fa emergere un nuovo risvolto, la foto potrebbe cambiare tutto: Ilary reagisce così.

Puntuale come un orologio svizzero arriva l’aggiornamento sulle vicende della stagione. La separazione tra Ilary e Totti tiene catalizzata completamente l’attenzione delle cronache rosa, che vanno a caccia dell’ultimo scoop. Mentre la conduttrice ha deciso di affrontare il difficile momento dei comunicati ufficiali allontanandosi in una serie di viaggi, lui invece sembra portare avanti la sua relazione ormai quasi alla luce del sole.

A poco sono valsi i tentativi di tenere nascosto il tutto, perché i paparazzi sono riusciti più volte a beccarlo in prossimità di Noemi Bocchi. La 34enne sarebbe la vera causa della crisi, iniziata da mesi ormai, ossia da quando probabilmente i due si sono conosciuti. Stando alle ricostruzioni più veritiere, la complicità dei due sarebbe scattata circa un anno fa, la scorsa estate, durante alcune partite di Padel. Sia il Pupone che la donna, infatti, sarebbero appassionati dello sport di tendenza del momento e proprio questo avrebbe fatto scattare la scintilla.

Così sarebbe poi nata una frequentazione testimoniata dalle foto ormai note che ritraggono il calciatore sotto casa della Bocchi. Le illazioni più pungenti, che hanno scatenato la sua furia, sono state in più quelle secondo cui Francesco avrebbe portato con sé a casa della donna anche la figlia Isabel, per giocare assieme ai figli di lei.

In aeroporto insieme, testimonianze di una storia clandestina

Ora che tutto è chiaro, continuano a spuntare fuori tasselli che aiutano a ricostruire gli avvenimenti di casa Totti. É stato Leggo.it questa volta a lanciare il nuovo interessante risvolto ritratto in una foto. Nello scatto, il capofamiglia compare in aeroporto, avvistato lo scorso 30 gennaio alle ore 11.06, come riporta il giornale.

Appare evidente, però, che non fosse solo, bensì in compagnia di tre persone: due uomini e una donna. Complici le mascherine, il viso della persona in questione non è chiaramente visibile. I lineamenti ed i capelli però, confrontati con altre foto di Noemi Bocchi, sembrerebbero non lasciare dubbi sul fatto che si tratti proprio di lei. Per quale motivo, allora, ben sette mesi fa la donna avrebbe dovuto essere in partenza insieme al Pupone?

Il mistero si infittisce, mentre una dichiarazione di ufficialità della coppia sembra essere sempre più vicina. Ilary Blasi reagisce con il silenzio, portando avanti le sue vacanze in totale relax. Immersa nella natura incontaminata delle Dolomiti, nelle ultime ore la conduttrice ha condiviso una serie di aggiornamenti sui social. Più bella che mai, sembra aver scelto di rispondere con l’indifferenza ai pettegolezzi, godendosi la sua rinascita con un look casual e la pace dello spirito.