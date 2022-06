“Nessun kg in gravidanza”: Chiara Nasti nella bufera, Anna Munafò la zittisce

Chiara Nasti torna a far discutere per una sua affermazione che scatena la bufera sui social, arriva immediato l’affondo di Anna Munafò.

Ci siamo abituati al fatto che Chiara Nasti non sia di certo una che le manda a dire. Come spesso accade, qualche parola dell’amatissima influencer da 2 milioni di follower è capace di mandare in tilt il web alzando un gran polverone. Sicuramente non è una novità il fatto che la fashion blogger sia attualmente la compagna di Mattia Zaccagni, calciatore della Lazio e che sia in dolce attesa.

Sulla sua seguitissima pagina Instagram Chiara sta naturalmente raccontando passo per passo la sua gravidanza, coinvolgendo i fan con numerosissimi scatti col pancione che cresce. Sempre perfetta e con curve esplosive, la Nasti sfoggia i migliori outfit studiatissimi, che ne mettono in evidenza la sua bellissima silhouette da mom-to-be. Una serenità che però sui social non trova pace, visto che in queste ultime ore è bastato un commento a generare una enorme polemica.

L’influencer ha infatti sostenuto di non aver preso neppure un chilo in questi mesi, così un follower ha commentato sotto una sua recente foto scrivendo: “Lei non ha preso kg… certo, certo”, facendo notare come sia impossibile non aver assunto un po’ di peso in più considerando la gravidanza. Immediata è arrivata la risposta della Nasti, che con parole dure ha proclamato: “Siete voi problematiche a pensare che uno lo faccia per vantarsi, soltanto perché le stesse si svaccano… Io anche se prendo 20 kg per la mia gravidanza non ho problemi, dopo li toglierei subito“. La dichiarazione non ha lasciato indifferente l’ex tronista Anna Munafò, che l’ha rimessa in riga con una risposta tagliente.

Anna Munafò “spegne” la Nasti, parole durissime per l’influencer

L’uscita di Chiara Nasti non è stata di certo felice, considerando che ha preso di mira le donne che in gravidanza tendono ad assumere un maggior numero di chili, parlando di “svaccarsi”. Le parole hanno urtato la sensibilità dell’ex tronista Anna Munafò, che spesso raccontato come la maternità l’abbia fatta aumentare di peso di circa 28 kg. “Non vi nego che gli occhi addosso di chi ti guarda e pensa ‘guarda quanto si è ingrassata’ li ho sentiti“, aveva detto la neo-mamma qualche tempo fa.

In difesa dunque, di tutte quelle donne che si sono sentite colpite dalle parole di Chiara, di cui potete approfondire i dettagli del suo privato qui, la Munafò ha risposto pubblicamente. “Io sono una di quelle che si è ‘svaccata’, nonostante ciò le ragazzine come te rimangono all’altezza del mio alluce“, ha esordito l’ex tronista. “Se non ti senti offesa da ciò che ti viene detto, allora non rispondere offendendo…Io ho preso 30 kg per la mia gravidanza e me ne porto ancora 26 dopo due anni. Sii rispettosa per le altre donne che di strada davanti ancora ne hai tanta“.

Una bell’affondo dunque per l’influencer che viene “bacchettata” da Anna Munafò principalmente per difendere tutte le donne che, come lei, hanno subito delle variazioni di peso notevoli durante la gravidanza e che, probabilmente si saranno sentite offese dal suo commento. Come proseguirà la vicenda? Vi terremo aggiornati.