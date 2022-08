Vacanza rovinata per Sonia Bruganelli: ‘Mi chiedo perché! Vorrei solo…’

Continua l’estate all’insegna delle vacanze per Sonia Bruganelli. L’opinionista del Grande Fratello Vip e moglie di Paolo Bonolis sta trascorrendo una vacanza diversa da come l’aveva immaginata…

Da quando gli impegni televisivi sono terminati, in concomitanza con la fine della sesta edizione del Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli non ha aspettato un momento per concedersi un po’ di meritato relax.

Sonia ha trascorso il mese di luglio a Formentera in compagnia del marito Paolo Bonolis, del figlio Davide e dell’amico Roberto Cenci, regista di Ciao Darwin, per poi tornare rapidamente in Italia per alcune ospitate televisive.

Adesso, invece, si trova con un gruppo di amiche in Sardegna al Forte Village Resort. La Bruganelli, così come mostra dai suoi scatti su Instagram ha deciso di intraprendere una vacanza con sole donne. Gli hashtag #onlywoman e #donneinvacanza lo confermano.

Ma durante questo splendido soggiorno nella costa sud della Sardegna (sotto il Golfo degli Angeli) è successo qualcosa che non è andato a genio all’opinionista TV.

Sonia Bruganelli e la vacanza studio “rovinata”.

Sonia Bruganelli si trova attualmente in Sardegna insieme alle amiche Silvia Lagravinese e Flaminia Bolzan, psicologa e criminologa. Le tre, hanno deciso di concedersi uno “stage vacanza” insieme ma una volta raggiunta la costa sarda non tutto è andato come avevano preventivato.

Sonia, Silvia e Flaminia si mostrano felici negli scatti che le ritraggono. Eppure, secondo il racconto “social” della Bruganelli la vacanza non è iniziata per niente bene. Nelle stories su Instagram Sonia lamenta la pioggia. Infatti, la loro settimana di “vacanza-lavoro” non sta iniziando benissimo. Nei video, Sonia fa vedere i nuvoloni che ricoprono il cielo azzurro della Sardegna. Ma non è finita qui.

Infatti, in una carrellata di stories commenti, Sonia fa sapere ai suoi quasi 800 mila follower che la sua amica Flaminia si sveglia all’alba per fare sport. La Bruganelli racconta di sentire i rumori provenire dal soggiorno e afferma: “mi chiedo perché uno si debba alzare alle 8.30 per fare sport quando io vorrei solo restare a letto e dormire”.

E poi aggiunge: “mettersi le scarpe da ginnastica, bere acqua e limone e andare a correre come fa?” e infine ha concluso dicendo: “ci vuole molto coraggio, avrò forse toppato queste vacanze? Penso di sì.”