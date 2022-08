Sei stato bloccato da un contatto su WhatsApp? I trucchi per capirlo

Sospetti di essere stato bloccato da un tuo contatto su WhatsApp? Ecco come capire se i tuoi sospetti sono fondati.

L’applicazione di messagistica gratuita più diffusa e popolare dei nostri giorni riserva molte sorprese. Possiamo sapere molte cose dei nostri contatti grazie a questa app, per esempio se sono online e qual é stata l’ultima volta che si sono collegati, nonché se hanno letto oppure no il messaggio da noi inviato. Non male come strumento che in molti usano per controllare l’altro.

Questa app migliora ogni giorno e amplifica le sue funzionalità per soddisfare sempre di più i suoi utenti. Oggi ti sveliamo come fare a capire con certezza se sei stato bloccato su WhatsApp, presta attenzione agli indizi giusti.

Come essere certi di essere stati bloccati su WhatsApp?

Esistono diversi modi per comprendere se un nostro contatto abbia deciso di non permetterci di inviargli dei messaggi e fargli chiamate su WhatsApp.

Il sospetto nasce dopo qualche gg in cui non si ha risposta ai messaggi inviati. Se poi anche quando si prova a chiamare il telefono squilla ma non si riceve risposta, allora si insinua il dubbio e ci si inizia a chiedere se c’è stato un blocco.

Esiste un metodo infallibile per sfatare ogni dubbio e capire se il tuo contatto non ha piacere ad avere un rapporto con te.

Se hai notato queste cose sei stato sicuramente bloccato:

Non puoi vedere l’ultimo accesso a WhatsApp

Se sotto il nome utente non puoi visualizzare l’ora dell’ultimo suo accesso significa che questo utente ha disattivato questa funzionalità oppure che ti ha bloccato.

Non vedi l’immagine del profilo

Se non visualizzi alcuna immagine del profilo probabilmente sei stato bloccato, può anche capitare che l’utente abbia cambiato l’immagine profilo ma che tu continui a visualizzare quella precedente.

C’è solo un segno di spunta accanto ai tuoi messaggi WhatsApp

Quando si invia un messaggio WhatsApp appaiono due segni di spunta che indicano che il messaggio è stato consegnato al destinatario. Quando le spunte diventano blu il messaggio è stato letto dal destinatario. Se, invece noti un unico segno di spunta, significa che il messaggio è rimasto a metà strada, probabilmente perchè c’è stato un blocco.

L’utente di WhatsApp non riceve le tue chiamate

Tutte le tue chiamate finiscono nel silenzio senza una risposta. Se c’è stato un blocco non è possibile raggiungere l’altro. La chiamata non arriva al destinatario.

Infine la prova del nove:

Non puoi aggiungere il contatto a un gruppo WhatsApp

L’astuzia che ti conferma in modo facile ed immediato se sei stato bloccato è questa: prova ad aggiungere il contatto in questione a un gruppo WhatsApp. Nel caso in cui compare un messaggio che ti informa che non sei autorizzato ad aggiungere l’utente al gruppo allora puoi essere certo di essere stato bloccato.