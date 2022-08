Fiocco rosa a Uomini e Donne: prima figlia per l’ex corteggiatrice

Diventare genitori è una gioia infinita: ex corteggiatrice di Uomini e Donne raggiunge il suo sogno! La felicità è davvero tanta, ecco i retroscena.

Conoscere i dettagli che riguardano i protagonisti della tv è fonte di grande interesse per il pubblico a casa che non perde una sola informazione riguardante il programma preferito. Uomini e Donne colpisce ancora, e l’ex corteggiatrice stupisce tutti con dei gesti davvero commuoventi, specialmente per il racconto fatto. Rivela qualcosa di personale ed intimo, mostrandosi senza filtri e censura alcuna.

E’ risaputo che il settore dello spettacolo e dei reality sia contraddistinto da “mezze verità”, ma la beniamina di oggi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, non ha paura di raccontare la verità nuda e cruda.

Riporta dei dettagli assolutamente inediti, anche perché totalmente inaspettati, che la riguardano molto da vicino, e che hanno come protagonista la nascita della baby. Il fiocco rosa è una grande gioia, ma c’è qualcosa che pochi sanno.

Allora, decide di mettersi a nudo senza aver paura di ripercussioni, mantiene un rapporto trasparente con i propri fan. Ecco riportato il racconto originale sulla questione.

Uomini e Donne, ex corteggiatrice: retroscena inediti

Stiamo facendo riferimento a qualcosa di davvero intimo e profondo, perché sono retroscena che non si raccontano a chiunque. Ma l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ci tiene particolarmente a raccontare il lieto evento, fatto di tante sfumature, anche difficili. Avere la possibilità di parlare e condividere con il grande pubblico eventi personali, è anche un’ottima possibilità per sfatare alcuni miti.

Si tratta di Cecilia Zagarrigo, è diventata una splendida mamma! La giovane è stata una presenza fissa nel dating show condotto da Maria De Filippi, perché ha provato a far breccia nel cuore diversi tronisti del noto format di Canale 5, ma non è mai andata come sperato.

Questo perché ad aspettarla ci sarebbe stato Moreno Casamassima, l’attuale compagno e papà della piccola Mia. Ha da sempre sognato in grande, l’amore è il carburante della sua vita. Al momento è a capo di un’agenzia di comunicazione, ma era trovare il vero amore l’altro suo desiderio. Dopo la brutta esperienza con Oscar Branzini e Luca Onestini, ha finalmente realizzato il suo grande sogno, ma con diversi sacrifici.

Infatti, racconta che il parto non è stato per niente facile, ed è qui che con la sua confessione sfata il mito del dolore della gravidanza. Partorire non è per niente facile, dopo ben 48 ore di travaglio ha finalmente conosciuto la sua piccola, ma senza la sua forza interiore, e l’amore dei suoi cari si sarebbe sentita persa.

Di recente si è parlato di tanti argomenti in merito al programma, e questa nascita è stata inaspettata. Se alcuni si uniscono e si amano sempre di più, altri personaggi come la coppia più amata di Uomini e Donne sono in crisi, sconvolgendo non poco i fan.

La bambina è nata il 29 luglio alle 21, 27 e ha fatto un grandissimo regalo alla mamma, che la celebra con una festa a tema bimba.