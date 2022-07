Dopo la scelta a Uomini e Donne, coppia in crisi? Spunta la verità

La coppia di Uomini e Donne dopo la scelta al Trono Classico respira già aria di crisi? Dopo i rumors arriva finalmente la verità!

Durante il corso dell’ultima stagione di Uomini e Donne si sono create numerose coppie, soprattutto per quanto riguarda lo spazio dedicato ai protagonisti del Trono Classico.

Alcune, subito dopo la fine del programma, hanno deciso di dirsi addio poco dopo comprendendo che per loro non sarebbe mai potuta diventare la relazione che sognavano durante il corso del loro percorso negli studi Elios di Roma, mentre altri hanno trovato la conferma nel sentimento che credevano avere.

Di recente però si è parlato di una possibile crisi di coppia per i due protagonisti più amati della scorsa stagione in quanto da qualche tempo non appaiono più insieme sui social. Il gesto ha fatto subito preoccupare i loro fedeli sostenitori e per questo motivo l’ex tronista di Uomini e Donne su Instagram ha scelto di rompere il silenzio rivelando come stanno davvero le cose tra loro due.

Uomini e Donne, dopo il gossip l’ex tronista rompe il silenzio: la verità dopo la scelta

La coppia formatasi a Uomini e Donne sta dunque vivendo un periodo di crisi oppure si tratta di gossip senza alcun fondamento? A rivelare le cose come stanno è stata la diretta interessata, Roberta Giusti, che su Instagram ha rivelato come sta procedendo la sua storia d’amore con Samuele Carniani.

Roberta ci ha tenuto a chiarire che non c’è alcuna crisi tra loro due, ma semplicemente vivono in due città diverse e per questo motivo non possono passare tutto il giorno insieme. E’ vero, ultimamente erano inseparabili, ma purtroppo ci sono rispettivi impegni lavorativi che non possono essere trascurati e per questo motivo lui è dovuto tornare ad Arezzo e lei è restata a Roma ma le cose proseguono a gonfie vele tra loro e non c’è alcuna crisi a dividere le loro strade.

Roberta e Samuele di Uomini e Donne sono più innamorati che mai e, proprio come l’altra coppia che ha deciso di allargare la famiglia festeggiando con un fiocco azzurro in casa, e sono intenzioni a far funzionare le cose tra loro anche con qualche chilometro di distanza.

I fan, dunque, possono dormire sogni tranquilli. Tra loro due procede tutto a gonfie vele!