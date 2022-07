Fiocco azzurro a Uomini e Donne: la famiglia si allarga ancora

Fiocco azzurro a Uomini e Donne la cui famiglia si allarga ancora: il dolce annuncio sui social scatena l’entusiasmo dei fan.

In attesa di scoprire i volti e i nomi del nuovi tronisti di Uomini e Donne che tornerà in onda a settembre anche con la nuova stagione del trono over che vedrà nel parterre dame e cavalieri degli scorsi anni, ma anche volti nuovi, i fan del dating show di canale 5 sono al settimo cielo per l’arrivo della cicogna per uno dei tronisti più amati degli ultimi anni.

Dopo la fine della storia con colei che fu la sua scelta a Uomini e Donne, l’ex tronista ha trovato nuovamente l’amore lontano dalle telecamere e, tra pochi mesi, diventerà papà per la prima volta di un maschietto.

Ex tronista di Uomini e Donne papà per la prima volta: arriva un maschietto

Dopo Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi che si sono conosciuti e innamorati a Uomini e Donne e che presto diventeranno genitori per la prima volta di una bambina, un altro ex tronista si appresta a vivere l’emozione della paternità. Dopo Lorenzo, infatti, anche l’ex tronista Luigi Mastroianni conoscerà presto il frutto del suo amore con la fidanzata Anna Scuderi.

La coppia, dopo aver annunciato la gravidanza, negli scorsi giorni ha svelato anche il sesso del nascituro. Luigi e Anna diventeranno così genitori di un maschietto.

Un momento di grande gioia per Luigi e Anna che hanno voluto condividere con i followers l’emozione di scoprire il sesso del loro primo figlio. La storia d’amore tra l’ex tronista e la Scuderi è nata lontana dai riflettori. I due hanno ufficializzato il tutto dopo diverso tempo ed oggi sono pronti per formare una famiglia.

Molto innamorato della donna che ha scelto di avere al proprio fianco come mamma dei suoi figli, Luigi, per augurarle buon compleanno, sui social aveva scritto: “A te che sei entrata nella mia vita e mi hai reso migliore. A te che sei straordinariamente bella e unica. A te che sai essere leggera quando serve, pensante quando c’è bisogno […] a te che sei straordinariamente quello che cercavo. Ti amo”.