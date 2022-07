I migliori alleati della nostra skin care estiva? Eccoli

Durante la belle stagione la nostra beauty routine dovrebbe cambiare ed ecco quindi quali dovrebbero diventare i nostri migliori alleati per la skin care estiva.

Qual è la soluzione? Le texture in gel e ad effetto sorbetto. Perfette da giugno a settembre. Ecco di cosa si tratta.

A ciò si aggiunge un punto innegabile: in estate le creme devono riuscire a darci una sensazione di freschezza immediata.

Ma c’è una cosa che dovremmo tenere sempre a mente: durante la bella stagione la skin care necessita di qualche regola in più, dal momento che il caldo, il sudore, i raggi UV potrebbero rovinare la nostra pelle.

Le texture in gel e ad effetto sorbetto sono tutto ciò di cui abbiamo bisogno in estate e sono i nostri perfetti alleati per la skin care estiva.

Leggere, freschissime, idratanti, sono ottime per contrastare gli effetti dei cambiamenti a cui inevitabilmente va incontro la nostra pelle quando le temperature si alzano.

A cosa è dovuto questo? Al caldo ovviamente, ma anche al fatto che le giornate si allungano e questo fa sì che spesso cambiamo le nostre abitudini quotidiane.

La conseguenza è che per un’impeccabile beauty routine quotidiana dobbiamo scegliere delle formulazioni che siano consone a queste modifiche della nostra epidermide.

Ecco che vengono in nostro soccorso le texture in gel, che si assorbono facilmente. Se hai la pelle molto grassa, tra l’altro, potresti propendere anche per un siero.

Completa la skin care quotidiana anche un altro nostro alleato: si chiama crema solare dal fattore di protezione alto.