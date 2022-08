Attenzione, se compri questi beni e servizi potresti avere brutte sorprese

Quali sono i beni ed i servizi che hanno subito di più gli aumenti dei prezzi e che quindi oggi costano di più? Ecco la lista completa e sappi che potrai avere brutte sorprese.

Ti sei mai chiesto quali sono i beni ed i servizi maggiormente colpiti dal caro prezzi? Ebbene, se non lo hai mai fatto ci ha pensato qualcun altro per te.

L’Unione nazionale consumatori (Unc) ha infatti stilato una classifica dei rincari basandosi sui dati Istat.

Ci sono beni che sono cresciuti anche del 160% rispetto allo scorso anno, che significa che alcuni beni sono più che raddoppiati.

E questo già di per sé giustifica le difficoltà in cui stanno versando moltissime famiglie da un po’ di tempo a questa parte.

Ma quali sono esattamente i beni ed i servizi che costano di più in assoluto? Ecco la classifica completa.

Ecco la classifica dei beni e servizi che costano di più oggi

Al primo posto della classifica dei beni che costano di più troviamo i voli internazionali, come si evince dalla lista stilata dall’Unione nazionale consumatori (Unc).

Sono proprio loro i protagonisti di quanto detto su: il loro prezzo è aumentato del 160% rispetto ad un anno fa.

Questo costituisce un vero e proprio record, a cui dobbiamo aggiungere le cancellazioni dei voli, i ritardi, gli scioperi continui che si stanno verificando ormai in tutta Europa già da un po’ di tempo.

E per quanto riguarda i beni alimentari? Sappiamo benissimo che il caro prezzo riguarda anche le materie prime ed in cima troviamo l’olio di oliva, aumentato del 66%. La causa? La guerra in Uraina. Il risultato? Una spesa per famiglia maggiorate di 16,08 euro.

Segue il burro, il cui costo è aumentato del 31,9%, che significa quasi 9 euro in più (precisamente 8,92 euro).

Chiude il podio la farina, aumentata del 21,5%, che equivale a 8,72 euro. La medaglia di legno a chi va? Alla pasta, aumentata del 21,1%, che tradotto vuol dire 26,92 euro in più per famiglia.

Seguono riso e margarina, aumentati rispettivamente del 18,8% e 18,7%, poi i gelati, il cui costo è cresciuto del 18,2&% e il latte conservato, che costa il 15,9% in più di prima.

E ancora, troviamo subito dopo il pollo – che tra le tipologie di carne è quella che ha subito l’aumento più alto in assoluto – che costa il 15,7% in più di prima (cioè parliamo di 36,32 euro in più per ogni famiglia in media). A seguire troviamo le uova, il cui costo è aumentato del 13,8% pari a 10,30 euro.

Come possiamo vedere, i beni alimentari costituiscono una grandissima parte del caro prezzi.

Basti pensare che, da soli, costano minimo 564 euro all’anno alle famiglie e questa somma può arrivare a toccare anche quasi gli 800 euro se consideriamo un nucleo familiare costituito da almeno 4 persone (ad esempio, i genitori e due figli).

La crescita dei prodotti alimentari infatti ammonta in media al 10,2 euro, che significa che il prezzo del cibo è aumentato di 530 euro quasi all’anno (529,50 per essere precisi).

Basti pensare che solo la frutta – che di per sé non sembra aver subito chissà quanto questi aumenti, dal momento che è al di sotto di tutti gli alimenti citati – costa l’8,4% in più e da sola determina un aumento di più di 43 euro per famiglia.

E non possiamo dimenticare poi l’energia elettrica, aumentata dell,85,3%, il gasolio per riscaldamento, il cui costo è cresciuto del 52,5%.

E poi non dimentichiamoci i mezzi di trasporto privati, il cui costo è aumentato del 38,6%, il gasolio per mezzi di trasporto, che costa il 31% quasi in più (30,9% precisamente) ed i voli nazionali, di cui potrai usufruire spendendo il 26,9% in più rispetto ad una anno fa.

Nelle ultime posizioni – ma questo non significa che il rincaro sia di poco conto – troviamo i supporti con registrazioni di suoni, che costano il 23,3% in più di prima, la benzina, aumentata del 22,3%, gli affitti di garage, posti auto e noleggio, che hanno subito un incremento del 19,5%.

In ogni caso, ecco quali sono i reali effetti dell’inflazione sulle nostre vite.

Adesso comunque appare chiaro che i beni ed i servizi che sono aumentati sono davvero tanti ed alcuni erano davvero insospettabili.