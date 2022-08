Avete mai visto la mamma di Chiara Ferragni? In bikini è spettacolare!

Avete mai visto la mamma di Chiara Ferragni? Marina Di Guardo, nonna di Leone, Vittoria e di Edoardo, incanta in bikini: che spettacolo.

Non è difficile immaginare da chi abbiano ereditato la bellezza Chiara, Francesca e Valentina Ferragni guardando le foto di mamma Marina Di Guardo. Oltre alle figlie, anche la mamma delle sorelle Ferragni è molto seguita sui social dove, oltre a condividere contenuti inerenti al suo lavoro di scrittrice, pubblica spesso foto e video dei suoi viaggi e dei momenti che trascorre con gli amici, le figlie e i nipotini Leone e Vittoria, figli di Chiara e Fedez e del piccolo Edoardo, il primogenito della figlia Francesca.

Nelle scorse ore, così, Marina Di Guardo ha pubblicato alcune foto delle vacanze che sta trascorrendo in Sardegna lasciando i followers senza fiato di fronte alla sua bellezza in bikini.

Marina Di Guardo: le foto in bikini sono mozzafiato, la mamma delle sorelle Ferragni è spettacolare

Bionda come Chiara e Valentina, con un sorriso radioso e un viso sereno e rilassato, Marina Di Guardo si gode le vacanze in Sardegna dove, durante l’estate 2022, ha già trascorso qualche giorno con i nipotini Leone e Vittoria mentre mamma Chiara era impegnata con il lavoro. Dopo essersi concessa qualche giorno di relax anche in Toscana e in Francia, la mamma di Chiara, Valentina e Francesca Ferragni che è diventata mamma del piccolo Edoardo da poco più di un mese, è tornata in Sardegna dove si sta godendo il sole, il mare e la natura.

In barca, la scrittrice ha così sfoggiato un fisico asciutto e snello incantando i fan per la sua indiscutibile bellezza e l’incredibile somiglianza con le figlie.

In barca per visitare lo splendido Arcipelago della Maddalena con il suo mare e le sue bellezze naturali, la Di Guardo lascia tutti senza parole sfoggiando il bikini che vedete nella foto qui in alto. Gambe snelle e toniche, ventre super piatto e un fisico davvero invidiabile. A rendere ancora più bello lo spettacolo è il viso acqua e sapone con la belle abbronzata e un sorriso radioso.

La mamma delle sorelle Ferragni porta così a casa migliaia di like e complimenti.