Un panno in microfibra in frigo, la soluzione semplice per un problema comune

Abbiamo scoperto un rimedio casalingo molto semplice per risolvere un problema comune e non vorrai più farne a meno.

Nel nostro frigorifero alberga cibo e per conservare al meglio questo cibo evitando muffe si dovrebbe bilanciare correttamente la temperatura e l’umidità interna al nostro dispositivo. Se scoprire l’utilità di mettere del bicarbonato in frigo ti ha reso felice, scopri anche come può aiutarti mettere un panno in microfibra nel tuo elettrodomestico.

Dopo la spugna in lavatrice per liberarti di un fastidioso tormento, è il momento di provare a mettere un panno in microfibra nel nostro frigorifero. Provare per credere, questa astuzia risolve un problema molto comune.

Perché dovresti tenere uno straccio in frigorifero?

Come saprai il frigorifero è un dispositivo utile per la conservazione del cibo ma spesso è anche responsabile della comparsa di muffe e cattivi odori. Il principale responsabile del deterioramento del cibo è l’umidità eccessiva. Se c’è troppa umidità visibile al suo interno il tuo cibo non è adeguatamente protetto.

L’astuzia semplice ma efficace per risolvere questo problema è quella di mettere un panno in microfibra dentro il frigo.

I panni in microfibra sino rivoluzionari e non mancano mai nelle nostre case. Ci aiutano a pulire a fondo senza lasciare aloni ed è merito del loro alto grado assorbente. Li utilizziamo quotidianamente e poi li riponiamo in qualche angolo remoto del lavandino, ma se ti dicessi che esiste un posto migliore per conservarli? La prossima volta che ti rechi al supermercato ricordati di mettere nel carrello uno di questi panni e di riporlo in frigorifero, questo pratico trucco eliminerà l’eccessiva umidità dal tuo frigorifero.

Gli stracci usati, se non accuratamente lavati e asciugati sono un ricettacolo di germi, il caldo inoltre ne favorisce la proliferazione. Tenerli al fresco per renderli più “sterili” non sarebbe una cattiva idea, inoltre come accennato aiuterebbe a regolare l’umidità interna del frigo.

Prodotti con un materiale altamente assorbente, posizionati accanto a frutta e verdura ne prolungano la conservazione dato che a contatto con l’acqua tendono a marcire in poco tempo andando a contaminare altri prodotti.

Quando riponi in frigorifero frutta e verdura prova a metterli avvolti da un canavaccio da cucina, eviterai un trabocco di liquidi e risparmierai denaro dato che ridurrai lo speco alimentare. Infine otterresti anche un ulteriore vantaggio, ridurresti il tempo di pulizia del frigo che in questo modo resta pulito più a lungo.