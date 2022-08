Tra gli abiti lunghi per l’estate vince quello di Levante. Copiamola!

La cantautrice Levante (all’anagrafe Claudia Lagona) oltre al successo lavorativo – più che meritato dopo quattro album – vanta una serenità nella vita privata a dir poco invidiabile. Intanto però vediamo come copiare uno dei suoi ultimi outfit su Instagram.

È madre da pochi mesi di Alma Futura, la bimba avuta con il fidanzato Pietro Palumbo, siciliano come lei ma lontano dal mondo dello spettacolo (fa l’avvocato).

Levante con questo outfit delicato posa per una collaborazione con “My Way Floral” di Giorgio Armani. Ci piace perché trasmette freschezza e libertà ed ognuna di noi vuole essere proprio così in questo periodo.

Come ispirarci al look etereo di Levante per distinguerci in estate

Con l’odierna proposta di Naf Naf le righe sono verticali, bianche e azzurre ed il mood di mare – e semplicità – è comunque evidente.

In cotone, con fiocco laterale sul fianco sinistro, spalline definite e bottoncini a contrasto sul busto, ricorda le dame dei primi del Novecento durante le vacanze nelle residenze estive. Costa 39,99 euro, già scontato del 50% su Zalando.

Più adatto per la sera, il mini abito azzurro aderente in morbido jersey di cotone realizzato da H&M (9,99 euro) richiede un sandalo nude con tacco a spillo o, in alternativa, un modello “stile Fornarina” ovvero comodo, con zeppa in gomma e chiusura a strappo. Ha un piccolo spacchetto davanti sulla parte sinistra e spalline sottilissime, solite in una sottoveste.

Fa parte della collezione Committed (100% cotone) l’abito senza casual azzurro cielo e senza maniche di Mango, svasato e con collo stondato. La lunghezza midi, poi, lo rende adatto per tutte le età e perfetto con una ciabattina flat (meglio se in cuoio naturale). Costa 45,99 euro sul sito ufficiale.

Alternativa altrettanto valida è quella di scegliere il lungo di Le Style de Paris a 28,99 euro. Le ruches arricchiscono la zona delle spalle e del décolleté conferendo un’allure importante, la vita è ben definita dalla fascia alta a fine V; il tessuto cade poi morbidamente sui fianchi creando il giusto movimento. I tacchi alti sono d’obbligo e sì anche ad accessori punti luce, senza esagerare.

Come Vittoria Puccini non ha bisogno di mostrarsi eccessivamente per essere bellissima, anche Claudia ha capito di poter fare lo stesso. La femminilità non passa dai centimetri di pelle scoperta ma dallo stile e dalla propria personalità.

Silvia Zanchi