Beautiful anticipazioni: destino beffardo per Liam e Bill

Sono i dettagli a fare la differenza ed in questo caso hanno stravolto tutto. Le anticipazioni di Beautiful sono amare per i fan di Liam e Bill, ecco perché.

Vi sveliamo tutti i retroscena delle ultime puntate, le anticipazioni di Beautiful non sono mai state così sconvolgenti. Che i protagonisti in scena vivano delle situazioni assurde e totalmente fuori dagli schemi non è una novità, ma questa volta la trama si è decisamente posta in una situazione irrisolvibile per il duo, e non solo. Perché attorno alla vicenda ne ruotano tante altre che presto rivoluzioneranno le dinamiche, ne parliamo subito.

Gli ultimi dilemmi che hanno animato le puntate di Beautiful sono destinati a rivoluzionare la situazione per i beniamini della soap statunitense più longeva e iconica di sempre. Le anticipazioni lasciano i fan senza parole.

Scampare il senso di colpa è l’unico modo che ha Liam per redimersi, e fin dalla prima confessione metterà le cose in chiaro: la morte di Vinny è stata un incidente. Hope ascolta il suo compagno con comprensione, ma questo non basterà a colmare le irriducibili distanze che li separano.

Niente sarà più come prima: una nuova sfida incombe nel loro destino.

Anticipazioni Beautiful: per Liam e Bill tutto cambia

Il tutto si esaurisce davanti il vicecapo della polizia Baker, il quale è molto sospettoso di quanto accaduto, e non lascia scampo a Liam, ma presto la questione si complicherà ulteriormente. I disagi della lor condizione sono preoccupanti, e faranno di tutto per trovare una via d’uscita.

E’ spontaneo chiedersi “una via d’uscita da dove?”, ebbene sì, il duo più abbiente e famoso che ci sia, viene arrestato! Anche Bill finisce in manette poiché nel tentativo di dissuadere il figlio a redimersi, questo non cambia idea, e preso di panico commette una serie di errori madornali.

Prima si addossa la colpa, e nel farlo rivela di aver occultato il cadavere, così non hanno scampo. La situazione peggiora per via della lor condizione sociale. E’ risaputo che tra carcerati ci sono schieramenti e gang, e di certo e nessun esponente di altri ceti sociali più bassi può far piacere avere a che fare con i due protagonisti.

Verranno rilasciati su cauzione? Di certo, potranno permettersela, ma non è facile sgattaiolare e trovare un’escamotage della grinfie di Baker, ormai deciso a non farla fare franca ai due criminali colpevoli di omicidio ed occultamento delle prove.

La verità sul caso è nota a tutti, anche Thomas e Steffy ne sono venuti a conoscenza. Se Liam otterrà comprensione, non sarà lo stesso per il padre che viene ritenuto da Ridge il vero colpevole della vicenda.

Wyatt Spencer prenderà le redini della Spencer Publications, e Justin Barber viene scelto per trovare loro una via di fuga. Di certo, la scoperta scioccante per tutti della nascita del nuovo amore, unita a quest’ultima sono due colpi di scena incredibili.