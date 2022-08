“Finalmente in pausa”: ex vippona massacrata sui social, la sorella sbotta

L’ex vippona è stata massacrata sui social dopo aver annunciato un periodo di pausa. Sua sorella è subito corsa in sua difesa, non mandandole di certo a dire agli utenti della rete.

L’ex vippona ha annunciato di volersi prendere una pausa dai social e il suo annuncio non è di certo passato inosservato agli occhi dei suoi fedeli sostenitori, anzi. C’è chi ha scelto di sostenere questa sua scelta e chi invece in maniera non troppo velata le ha mandate a dire, criticando aspramente la scelta dell’ex concorrente di Alfonso Signorini. Tant’è che è subito intervenuta sua sorella facendo delle importanti precisazioni a riguardo.

Jessica Selassié ha difeso Clarissa, la sua sorella più piccola, facendo un anno che ha iniziato a far tremare gli utenti della rete curiosi più che mai di scoprire che cosa gli attenderà nei prossimi mesi perchè senza alcun dubbio ne vedremo davvero delle belle.

Jessica Selassié difende sua sorella Clarissa: l’avviso l’ex vippona fa tremare i fan

Jessica Selassié ha difeso con le unghie e con i denti la sua sorella, in quanto non sono mancati ad arrivare taglienti commenti dopo l’annuncio di Clarissa che ha diviso come soltanto lei sa fare gli utenti della rete.

“Clarissa finalmente in pausa dai social ….da mo’ che dovevi fare pausa sore’ #jeru” ha commentato un fan delle Princess e il suo commento non è affatto sfuggito alla vincitrice del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini mentre Lulù, che ha stregato tutti con il suo ultimo scatto, ha preferito osservare il tutto in silenzio.

“Vedrete i contenuti che lancerà my sister!” ha anticipato Jessica, rivelando che nonostante sua sorella abbia scelto di prendersi una pausa dai social sta continuando a lavorare sodo per poter realizzare il suo sogno nel cassetto in quanto in questo momento si trova soltanto all’inizio del suo percorso e non alla meta. “È solamente piccola non è che non ha contenuti. Grazie” ha poi concluso, ricordando a tutti che Clarissa è la più piccola delle tre ed è giusto che riesca a trovare la sua strada senza che gli utenti del web le taglino i freni.

Vedrete i contenuti che lancerà my sister! È solamente piccola non è che non ha contenuti. Grazie — Jessicaselassie (@JessySelassie) July 30, 2022

Clarissa Selassiè è stata difesa da sua sorella Jessica, che dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip di Alfonso Signoroni è più agguerrita che mai.