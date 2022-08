Il castano nell’estate 2022 per sentirsi al top si porta così

By

Portare i capelli castani in estate non è sempre semplicissimo: spesso il mare li schiarisce e comunque nella stagione del sole, lasciare la propria chioma scura può essere una scelta coraggiosa. Ecco come fare ad avere dei capelli comunque trendy.

Quante sfumature di castano esistono al mondo? Probabilmente un numero infinito, non possiamo quantificarle.

E poi a questo dobbiamo aggiungere che ormai esistono dei mix di colori che ci consentono di non dover più scegliere: possiamo avere tutto esattamente quando lo vogliamo e come vogliamo.

Ma per quanto riguarda nello specifico i trend dell’estate 2022, come possiamo declinare il nostro colore di capelli partendo da loro?

Quest’anno la direzione è molto chiara: sì a tutto ciò che è naturale. Dobbiamo prediligere il nostro colore di base, prenderlo e capire semplicemente come valorizzarlo. Possiamo ritoccarlo, certo, ma senza stravolgerlo.

Ecco che quindi, nel mare magnum di proposte che il mondo dei capelli propone, abbiamo visto ricomparire il nero, il castano scuro, il cenere, considerato da molti un colore naturale spento, poco attraente e poco glamour.

Adesso non è più così: siamo noi che diamo un tocco di personalità al nostro colore, non è il contrario. Possiamo scegliere il colore che desideriamo e che più si avvicina alla nostra gradazione naturale ed essere impeccabili semplicemente così.

Possiamo fare qualche esempio pratico per comprendere meglio questo concetto. Se hai i capelli sul cenere e vuoi leggermente schiarirli, potresti propendere semplicemente per delle ciocche dorate.

Se, invece, vuoi scurirli, basta optare per dei cosiddetti colpi di luna, cioè per delle ciocche più scure del colore naturale, che danno una maggiore profondità al proprio tono.

E le schiariture? Non possiamo trascurarle, perché i tocchi di luce, in estate soprattutto, sono assolutamente necessari.

Per quale tonalità propendere? Dipende, nel senso che dovresti scegliere innanzitutto tra le due direzioni che quest’anno sono in voga. Da un alto troviamo le nuance più calde, dall’altro ne vediamo alcune quasi invisibili.

Rientrano ad esempio nel primo filone il miele, il caramello, il ramato, mentre nel secondo il babylight, una ormai celebre tecnica per la quale dobbiamo colorare tante ciocche ma sottilissime, per un risultato estremamente naturale. In quest’ultimo caso il risultato sarà luminosissimo comunque.

Detto ciò, ecco come puoi portare i capelli castani in estate ed essere al top.

Ecco come portare i capelli castani in estate

Come abbiamo anticipato, portare i capelli castani in estate – e soprattutto quest’anno – significa restare il più vicino possibile al proprio colore naturale.

Come puoi fare? Ecco qualche esempio che potrebbe tornarti utile. Ma ricorda sempre che l’unica persona che devi accontentare sei tu, quindi propendi sempre per la tonalità che ti fa sentire più a tuo agio.

Se hai una base molto scura, ad esempio, potresti scegliere un castano scurissimo, quasi nero insomma. La tua chioma sarà scura come la notte, estremamente intensa, ma anche sofisticata, ma non sarà propriamente nera, quindi avrai quel leggerissimo tocco di luce in più.

In alternativa, se hai dei naturali riflessi rossi, potresti rafforzarli. Come? Puntando su un melange bordeaux, non eccessivamente strong, ma comunque molto deciso.

Un’altra opzione che hai è il rame: questo colore è sempre in voga, non tramonta mai, tanto che potremmo definirlo un evergreen. Perché però non puntare su un mix di sfumature? In questo modo il risultato sarà originalissimo.

Come abbiamo anticipato, anche il cenere è tornato in voga. Puoi però sempre pensare di esaltarlo, scegliendo ad esempio di aggiungere al tono naturale semplicemente delle sfumature un po’ più chiare.

In alternativa, se hai un castano scuro e vuoi comunque schiarirlo un po’, potresti optare per i succitati babylight, avendo cura però di tingere le ciocche di un biondo non troppo chiaro. Il risultato sarà sorprendente, ma pur sempre naturale.

In modo analogo, se la tua chioma naturale si avvicina al color cioccolato, potresti pensare di tingerla di vaniglia ed il risultato sarà l’incontro di tonalità complementari, ma sarà comunque molto elegante.

Se vuoi un tocco di colore ed hai i capelli di un castano medio, potresti invece optare per dei riflessi caramello, oppure miele. In questo modo non ci sarà un distacco cromatico netto, ma comunque la tua chioma apparirà luminosissima e riuscirà ad illuminare anche tutto il tuo viso.

Infine, se non vuoi prendere una decisione definitiva e non vuoi fare scelte azzardate, potresti optare semplicemente per uno spray ad effetto gloss, che renderà la tua chioma brillante.

In ogni caso, cambiare colore di capelli è sempre una scelta delicata per ogni donna, quindi vale la pena valutare bene che direzione prendere.