Con questo metodo risparmierai il 10% sulla benzina: peccato non averci pensato prima

Esiste un metodo che ci consente di risparmiare circa il 10% sulla benzina e, alla luce del caro prezzi, è proprio il momento giusto per metterlo in pratica.

Il caro prezzi della benzina ha messo in ginocchio intere famiglie: abbiamo visto picchi incredibili negli ultimi mesi e tutti quindi stiamo cercando una soluzione a questo problema.

La prima potrebbe essere identificata con il Bonus Benzina. Trattasi di un contributo messo in campo dal governo per cercare di ovviare al problema dei prezzi divenuti troppo alti decisamente.

L’articolo 2 del decreto legge 21/2022 – convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 512 (c.d. decreto Ucraina bis) – prevede quindi una sorta di buono, che le persone potranno utilizzare per poter risparmiare sul carburante.

Parliamo di un voucher dal valore di 200 euro, ma esente da contributi ed imposte. Chi sono i beneficiari?

I dipendenti delle aziende private – a cui viene erogato in automatico – ma anche i soggetti che non svolgono un’attività commerciale, e gli studi professionali. i lavoratori autonomi che dispongono di propri dipendenti.

In effetti questa è solo la prima soluzione, ma ce ne sono anche altre. Un esempio può essere sostituire l’auto con i mezzi pubblici, oppure bici e monopattini.

Tutte queste costituiscono tra l’altro soluzioni green, che quindi aiuteranno non solo il nostro portafoglio, ma anche l’ambiente.

Detto ciò, esiste anche un altro metodo infallibile che ci farà risparmiare circa il 10% sulla benzina. Ecco di cosa si tratta.

La prima cosa da specificare è che la manutenzione dell’auto è fondamentale: una vettura in perfette condizioni innanzitutto ci permette di risparmiare su eventuali danni più dispendiosi probabilmente, ma ci consentirà anche di viaggiare in modo sicuro.

Inoltre, spesso ci consente anche di risparmiare sulla benzina: un’auto “difettosa” spesso deve sforzarsi di più per camminare e quindi consuma di più.

Ma non finisce qui, perché c’è anche un metodo infallibile che ci consente di risparmiare il 10% sulla benzina.

Di cosa si tratta? Del metodo degli pneumatici. In cosa consiste? Nel tenere semplicemente gli pneumatici sempre perfettamente gonfi. E questo lo colloca comunque nel comparto manutenzione di cui sopra.

Questo è fondamentale perché gli pneumatici in ottime condizioni ci consentono di consumare meno benzina (sempre per il succitato motivo che così la macchina non si dovrà sforzare troppo).

Non tutti sanno che una pressione troppo bassa provoca un maggiore attrito tra il pneumatico e la strada causando un effetto frenante, un consumo maggiore di carburante e una rapida usura del battistrada.

Inoltre se gli pneumatici non sono abbastanza gonfi, aderiranno meno bene sull’asfalto, soprattutto quando è bagnato, e allungheranno anche la distanza di frenata.

Parlando di numeri, basti pensare che uno pneumatico sgonfio aumenta i consumi di carburante del 3 – 4% e riduce la durata delle gomme del 40%. Che, tradotto, significa che se percorri 15mila chilometri in un anno anno con gli pneumatici non in perfetta forma spenderai circa 50 euro.