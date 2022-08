By

Stravolgimenti e colpi di scena in corso: le anticipazioni di Una Vita sono una carica di adrenalina! Dalle ragioni della richiesta fino alle sue conseguenze, dettagli inediti saltano fuori.

La soap spagnola più in voga del momento, Una Vita, continua ad aver successo nel nostro Paese. Le puntate sono imperdibili per i fan, i quali sembrano non poterne proprio fare a meno, così tanto da seguire tutte le anticipazioni sulla telenovela. Richieste folli, disagi di una certa entità, e cambiamenti repentini, rivoluzioneranno le sorti dei personaggi nelle prossime puntate. Scopriamo insieme a cosa andranno incontro i telespettatori.

Il finale della storia più seguita del momento si sta avvicinando, ed i protagonisti stanno letteralmente incendiando gli ultimi appuntamenti. Le tensioni aumentano, ogni personaggio vuole raggiungere il proprio obiettivo, qualsiasi sia il mezzo.

Stratagemmi e scelte pericolose animeranno i prossimi appuntamenti, e le anticipazioni di Una Vita, riveleranno proprio i piani inaspettati dei presenti in gioco.

La situazione è stravolta da una scoperta più che inaspettata, ma ciò che accada è così perfettamente legato che rende inevitabile l’ultima decisione presa. Ramon non se la vedrà per niente bene, ecco la ragione.

Una Vita, anticipazioni: le ragioni del gesto inaspettato

La tensione diventa sempre più palpabile quando Aurelio conosce Fidel, un incontro un po’ particolare, ma i cui frutti si riverseranno sul fato dei protagonisti. L’evento avviene durante la cerimonia di inaugurazione del suo laboratorio, e nessuna conoscenza è stata più fatale, perché è destinata a modificare l’ordine degli eventi.

A conoscenza fatta, il Quesada, Aurelio, si rende conto che Fidel è presente perché un conoscente del ministro, ma non solo: è vicino pure a Ramon e Lolita.

E’ in questo contesto che il Quesada elabora un infallibile pianto atto all’uccisione di David. Scopre che Ramon e Fidel sono molto più legati di quello che sembra. Specialmente perché il frutto della loro unione dà origine ad un progetto segreto che ad Aurelio, super cattivo della serie, fa più che comodo.

Si tratta dell’organizzazione segreta che si occupa di eliminare tutti gli anarchici! Prima li torturano, e poi se riescono in casi estremi, li uccidono. La scoperta è più che vantaggiosa per il Quesada, il quale non perde tempo a fare qualche calcolo, quello inerente la sua rivincita.

Come scopre tutto? Indagando sul rapporto tra i due colleghi di “affari”, salta fuori che sono loro quelli implicati nell’uccisione di Fausto Salazar, l’organizzatore dell’attentato nel quartiere più lussuoso di Madrid, Acacias, ben 5 anni prima.

Così, la moglie Genoveva viene informata del piano diabolico, sfruttare la conoscenza per far fuori il traditore David Exposito! I dubbi vengono sollevati dalla consorte in merito alla paura di essere scoperti, ma grazie all’amicizia con il Palacios, possono dormire sonni tranquilli.

In seguito alla notizia della trappola di Lolita e il piano di Ramon, la situazione si complica per via della richiesta a quest’ultimo: dovrà uccidere David, altrimenti Aurelio rivelerà tutto. Una richiesta dal sapore del ricatto che rivoluzionerà tutti gli eventi senza poter più tornare indietro.