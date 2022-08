Anticipazioni Beautiful: fiocco azzurro in casa Forrester

By

La serie più conosciuta di sempre sgancia una bomba: fiocco azzurro in casa Forrester! Nella soap Beautiful niente sarà come prima, dalle anticipazioni cambia tutto.

La famiglia di Beautiful si allarga, ma con essa anche i problemi sembrano mettere in serie difficoltà i protagonisti in scena. Perché non è solo il lieto evento a sconvolgere i piani dei beniamini della longeva soap americana, ma ci sono tante altre situazioni che ruotano attorno la notizia. Le anticipazioni delle prossime puntate, lasciano senza parole.

I fan di Beautiful sono a conoscenza del fatto che tutto può cambiare da un momento all’altro. Infatti, è proprio dalla lieta notizia che si innestano una serie di eventi che mettono in serie difficoltà i beniamini della tv.

Liam e Hope affronteranno degli ostacoli insormontabili. Il giovane vuole confessare tutto in merito alla morte di Vinny, ma c’è qualcosa che non torna in quanto dichiarato. L’incidente non verrà creduto, e altri dettagli emergono, i quali riguardano una persona a lui vicina.

Così, questa situazione unita alla nascita in arrivo, sconvolge non poco le carte in tavola.

Anticipazioni Beautiful: oltre il fiocco azzurro, la batosta

Appunto, la coppia dovrà affrontare la distanza del carcere, perché dopo aver confessato niente allontanerà questa tragica conclusione. La situazione si complica perché anche un altro personaggio ha un ruolo nella vicenda, ma nessuno lo sa. La notte prima della separazione, la coppia vive una serata romantica, ma Brooke non è contenta di quanto accaduto. Così, tra pianti e lacrime, la scoperta della gravidanza sembra schiarire le tensioni del momento, ma solo in apparenza.

Sono Finn e Steffy i futuri genitori del maschietto, la coppia scopre in circostanze particolari l’evento che cambierà per sempre le loro vite. Il primo a venire a conoscenza della visita ginecologica ed il suo esito, è Ridge.

Quest’ultimo riceve la notizia con tanta felicità, e non riesce a contenere il forte entusiasmo che prova. Nel frattempo, la notizia di Liam si diffonde a macchia d’olio, facendo sorgere dei grossi dubbi nel cuore di Hope.

Aumenta la tensione, e nel bel mezzo dei dubbi e dei mille perché, anche Brooke viene a conoscenza della gravidanza, e di come la famiglia Forrester si allargherà. Come già detto però, i problemi abbondano perché il ruolo di Bill sulla vicenda della morte di Vinny, è molto più importante di quello che sembra.

Così, in preda alla disperazione Hope racconta tutta la verità a Brooke. Il ruolo di Bill è fondamentale perché è stato lui ad occultare le prove a nascondere il cadavere. Quindi, anche lui dovrà essere punito.

La gravidanza è solo una piccola speranza, il resto della situazione è nel pieno caos. In seguito, alla rabbia di Hope scatenata contro il suocero colpevole, anche questo evento finisce per stravolgere la situazione in corso.