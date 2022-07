Una Vita e Beautiful anticipazioni: nuovo amore ad Acacias? Hope furiosa

By

Anticipazioni Beautiful e Una Vita. Tutto quello che succederà nel mese di Agosto sia in Italia che in America delle nostre soap preferite!

Nuove anticipazioni in arrivo per le nostre soap opera preferite: Beautiful e Una Vita. In onda su Canale 5 accompagnano i nostri pomeriggi estivi.

Se da un lato analizzeremo le storie e gli intrighi della famiglia di stilisti di Los Angeles, i Forrester; dall’altro torniamo indietro nel tempo nella Spagna degli anni 1920.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria. Scopriamo insieme cosa succederà nella prossima settimana!

Anticipazioni: ecco cosa succederà in Beautiful e in Una Vita

Nuove puntate in arrivo di Beautiful e Una Vita. I nostri protagonisti sono pronti a tenerci con gli occhi ben aperti ed ad intrattenerci per scoprire dinamiche, passioni e intrighi.

Nell’articolo di oggi parleremo più nel dettaglio delle nuove dinamiche che coinvolgeranno i nostri protagonisti di Beautiful e di Una Vita.

Anticipazioni Beautiful dagli Usa: cosa succederà nelle puntate di agosto

Rivelazioni scottanti, verità nascoste e giochi di potere. Nelle prossime puntate italiane e americane di Beautiful succederà di tutto. Ecco le anticipazioni dell’estate 2022.

Nelle prossime puntate di Beautiful che andranno in onda in Italia in questa calda estate 2022 verranno fuori le verità scottanti sulla relazione fra Quinn e Carter e saranno al centro delle dinamiche le investigazioni sulla morte/omicidio di Vinny Walker. Dunque, si prevedrà un’alta tensione!

Quinn e Carter. Per quanto riguarda la vicenda di amore segreto e passionale fra i due, possiamo rivelarvi con certezza che la Fuller e il Walton tenteranno in tutti i modi di far sembrare le cose “normali”, come se nulla fosse mai successo.

Una Vita, anticipazioni: cosa succederà fra Hortensia e Pascual?

Nelle prossime puntate di Una Vita ambientate dopo il salto temporale, si aggiungeranno nuovi tasselli nella complicata e fitta trama ambientata ad Acacias.

Nelle prossime puntate in onda su Canale 5 di Una Vita succederanno tantissime cose ai nostri protagonisti. Oggi vi parleremo del rapporto o per meglio dire l’antipatia fra Hortensia Rubio (Amaia Lizzarralde) e Pascual Sacristan (Octavi Pujades).

Secondo le nuove anticipazioni, nelle prossime puntate in onda prossimamente, a mamma di Azucena (Judith Fernandez) e il padre di Guillermo (Julio Pena) riusciranno forse a deporre l’ascia di guerra dopo essersi scontrati per numerosi mesi. La donna si ricrederà perché il Sacristan aiuterà lei e la sorella Rosina in una situazione finanziaria difficile. Infatti, l’uomo farà un ingente prestito a Liberto. Ma non è tutto.

L’uomo si impegnerà pure ad aiutarla a brevettare un’invenzione che lei stessa avrà messo in atto per caso.