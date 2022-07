Unghie Estate 2022 : le French Nails e tutte le loro varianti top!

Le french nails dell’estate 2022 sono senza dubbio quelle arcobaleno. Allegre ma discrete, sono perfette a tutte le età.

Il cosiddetto “french” è una delle manicure più eleganti ed apprezzate dalle donne di ogni età. La sua forza sta nel poter essere declinato in mille modi differenti, adattandosi ai gusti di tutte.

L’estate però porta sempre una ventata di freschezza, di allegria e di nuovi colori. Se il make up del viso si adegua a questa tendenza lo fanno sicuramente anche le unghie.

Naturalmente sfoggiare una manicure multicolore potrebbe sembrare un’idea troppo eccentrica, ma non bisogna assolutamente pensare che le french nails arcobaleno possano essere solo molto appariscenti e molto colorate.

La scelta dei colori fa assolutamente la differenza: i colori pastello sono adattissimi a una manicure molto discreta, in grado di portare una ventata di allegria senza eccessi. Per quanto riguarda i colori più intensi, basta applicarli in piccole e piccolissime dosi per ottenere comunque un effetto discreto ed elegante.

Tutte le varianti delle french nails arcobaleno del 2022

Il french manicure deve il suo successo alla versatilità, ma questa non va intesa esclusivamente dal punto di vista dei colori. Anche la forma del french può variare moltissimo, adattandosi alla forma di ogni unghia.

Sulle unghie ovali il french manicure segue naturalmente il profilo curvo e affusolato dell’unghia.

La versione classica prevede naturalmente che si applichi una sottile linea di contorno di un unico colore omogeneo, ma non è detto che sia necessario: il bordo colorato può essere diviso in due sfumature di colore molto simili tra loro, una più intensa e una più chiara.

Se l’idea del “doppio french” piace ma risulta un po’ noiosa, l’idea più originale consiste nell’accostare due colori simili (ma sempre di diversa saturazione) in due bande oblique che interrompono il profilo dell’unghia.

Le puriste potrebbero dire che una simile applicazione del colore non può più essere considerato un french manicure, ma le classificazioni sono noiose! Le french nails 2022 possono fare tranquillamente a meno di queste classificazioni. Nella manicure “obliqua” lo schema di colori è identico a quello del french classico, con gran parte dell’unghia al naturale e un piccola porzione colorata in corrispondenza della lunetta.

La stessa applicazione può essere sperimentata sulle cosiddette unghie squoval (se porti le unghie in questo modo qui potrai trovare tantissimi spunti per la tua manicure).

Con le unghie squadrate questa manicure risulta sicuramente un po’ più geometrica e aggressiva di come appare sulle classiche unghie ovali, ma vale assolutamente la pena di provare!

Le più coraggiose potranno poi provare la versione neon delle french nails arcobaleno. Si tratta di una manicure identica a quella che abbiamo già visto in colori pastello ma che risulta sicuramente più appariscente.

Perfetta per chi ama vestire con colori appariscenti e non ha paura di osare, ma anche per le ragazze giovanissime che vogliono dare all’estate un tocco di colore un po’ eccentrico. Se poi c’è una festa sulla spiaggi in vista, queste sono sicuramente le unghie perfette per non passare inosservate!