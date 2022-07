Fedez e il regalo stellare che scatena il web: Chiara Ferragni reagisce così

Fedez ha ricevuto un regalo a dir poco stellare che ha scatenato il web e non è mancata ad arrivare la reazione di sua moglie Chiara Ferragni.

Fedez nelle scorse ore ha ricevuto un regalo a dir poco stellare. Il rapper più famoso del bel paese ha ricevuto un auto nuova che si è subito fatta notare dai suoi fedeli sostenitori per essere particolarmente lussuosa.

Il mostrarla sui social, che non è di certo una novità considerato che insieme a sua moglie Chiara Ferragni tende a mostrare ogni aspetto o quasi della sua vita quotidiana, ha creato non poche polemiche in quanto c’è chi lo accusa di non aver avuto rispetto nei confronti di tutte quelle persone che non possono permettersi un simile lusso.

Federico Lucia, questo è il suo nome all’anagrafe, almeno per il momento ha preferisco non replicare a chi lo critica, facendosi scivolare tutto addosso in quanto purtroppo durante il corso di questi anni si è abituato a commenti del genere, ma prima che tutto ciò si accendesse sul web non è mancata la reazione di Chiara Ferragni che ha scatenato i suoi fedeli sostenitori come non mai.

Chiara Ferragni punge Fedez: il commento dopo il regalo stellare è virale

Fedez , che è rimasto senza parole per quello che è successo negli scorsi giorni, ha mostrato fiero la sua nuova auto ai suoi fedeli sostenitori ed ovviamente non poteva di certo mancare la reazione di Chiara Ferragni che è riuscita a strappare un sorriso agli utenti della rete.

Fedez e la sua nuova auto pic.twitter.com/dND33VSTZw — disagiotv (@disagio_tv) July 27, 2022

“Fede proverà ad usare la macchina nuova senza incidentarla“ ha esordito l’imprenditrice digitale, incrociando le dita nella clip che trovate poco più in alto, segno che non era molto convinta delle sue parole come del resto anche il rapper stesso. “Si spesa, ma non credo di essere capace di guidarla“ ha replicato per poi ammettere poco dopo di aver dimenticato le chiavi nel loro appartamento.

“Partiamo bene!” ha ironizzato la Ferragni, che ha stregato tutti con il suo nuovo outfit, ma fortunatamente tutto si è concluso nel migliore dei modi e il rapper è riuscito a guidare la sua nuova auto senza imbattersi in alcun incidente contrariamente da quanto previsto da sua moglie.

Chiara Ferragni e Fedez hanno mostrato un’altra sfaccettatura del loro rapporto, quella ironica e complice, rivelando che nonostante le patine e i lustrini sono una coppia affiatata e normale. Al diavolo le polemiche, quelle purtroppo o per fortuna ci saranno sempre e comunque.