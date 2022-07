Trasparenze di cristallo per una casa che parla di te: le nostre idee arredo

Le ultime tendenze per l’arredamento della tua casa sono irresistibili: la collezione di oggettistica del tutto “trasparente”, è un gioiello del design!

Se pensi che per ricreare uno stile raffinato ed unico ti serva chissà cosa, con questa guida stravolgerai la tua idea di design. Ti basterà seguire degli accorgimenti e conoscere le ultimissime tendenze in fattore di moda. Scopri la collezione di oggettistica che ha avuto successo nelle ultime fiere dedicate al tema. La tua casa si impreziosirà e diventerà un vero cristallo: sai che si tratta di “trasparenze” che daranno un tocco di eleganza? Rivoluziona la tua idea di arredamento: il segreto è nei dettagli!

Siamo pronti a svelarti di cosa si tratta, per prima cosa dovrai rinnovare la tua concezione di arredamento. L’eleganza è il frutto di scelte ben precise, ma che non per forza devono seguire i dettami rigidi di una moda fatta per gli altri, perché può diventare il tuo stile unico ed inimitabile.

Come? Partendo dal fatto che la collezione di oggettistica in questione è qualcosa di ricercato, ma che una volta entrato nella tua dimora darà un valore aggiunto ad ogni angolo.

Il protagonista di oggi è un materiale: il vetro, delicato e dalle fantasiose forme e colori, dona un’atmosfera intima all’arredamento di casa. Inserire oggetti di vetro, come dei vasi, fa entrare direttamente in una dimensione da sogno, e c’è una ragione ben precisa.

Collezione oggettistica 2022: il vetro e la tua dimensione

Il vetro è quel materiale che permette alle tua personale collezione di oggettistica di ricreare uno spazio intimo ed armonico. Sognare l’elemento significa che in quella fase della vita si stanno vivendo delle questioni delicate, e che in parte ci si sente fragili.

Ma la durezza del materiale è anche indice di volontà e prontezza, e la trasparenza implica saper guardare oltre un oggetto di vetro. Vuol dire osservare il mondo con trasparenza e purezza.

Se parti con questa visione e il tuo desiderio è quello di bilanciare le energie della tua abitazione, donando quel tocco di raffinatezza tanto ricercato, ti basterà conoscere le ultime tendenze della collezione di oggettistica che stiamo per proporti.

Abbiamo preso ispirazione dalla collezione riprodotta al Salone del mobile 2022, nel quale i vasi in vetro sono stati assoluti protagonisti. Sia che si tratti di interni che di spazi esterni come giardini, sono gli oggetti ideali per arricchire esteticamente e spiritualmente la casa.

La prima tendenza che ti facciamo scoprire è quella adatta a diversi stili di arredamento, si tratta dei vasi Egg KLIMCHI Hobnail. Versatili, poco impegnativi, ma fuori dagli schemi, sono letteralmente delle uova di cristallo dalle diverse sfumature e colori. In superficie presentano dei motivi con delle sferette in 3D che rendono la forma ovale unica e speciale.

Se invece prediligi uno stile neutro, ma la cui forma rivoluzionaria trascende la concezione di un semplice vaso, opta per la collezione Mist by Nude di Tamer Nakisçi. Ti sembrerà di osservare le onde del mare, perché sono dei vasi dalla sagoma ondulata e liscia, e sono disponibili in diverse colorazioni dalle sfumature neutre. Questo è il caso in cui è la forma a dare un tocco in più, lasciando il resto dell’aspetto cristallino e puro.

Infine, un’ultima chicca che renderà tutto ancora più singolare e raffinato, sta nella scelta delle colorazioni. Se il tuo intento è quello di rendere l’atmosfera di casa intima ed onirica, come se ci si spostasse su un’altra dimensione, ma al tempo stesso vuoi che si raffinata, scegli i seguenti colori. Associare qualche dettaglio tipico dello stile marinaro renderà tutto più fresco e rilassante.

Dal blu oltremare, al blu egiziano, e persino lo zaffiro, oppure anche il pervinca, l’orchidea, e tutte quelle sfumature di viola che ricordano l’ametista, la pietra che risveglia l’intuizione interiore. L’ambiente esterno riflette la tua personalità e visione del mondo.