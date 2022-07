Fuggire dalla routine? Scegli lo stile marinaro: le vacanze nelle tue stanze!

Una conchiglia come finestra sul mare è quello che ci vuole per alleggerire l’atmosfera cittadina! Ricreare lo stile marinaro è facile, pratico e unico! Scopri come fare.

Cerchi una placida atmosfera che ti faccia sentire perennemente in vacanza nonostante ti ritrovi in città? Il mare in una stanza lo si può ricreare, basta soltanto porre in essere alcuni accorgimenti e seguire la linea di arredamento che ti stiamo per suggerire. Lo stile marinaro è facilissimo da realizzare, segui queste dritte dal materiale dei mobili, ai colori, fino ai singoli dettagli, e ti sembrerà di stare in vacanza, ma a casa tua!

Ricreare lo stile marino nella propria casa non è solo una scelta di stile, ma un regalo prezioso che ti farà immergere in un sogno dal sapore dell’acqua salata e che profuma di brezza marina.

Non avere il mare vicino a casa è un gran male, perché oltre alla bellissima vista è risaputo che l’ambiente in questione arrechi tanti benefici. Ma non temere, conosciamo dei trucchetti infallibili per ricreare l’atmosfera di cui stiamo parlando.

Arredamento in stile marinaro in poche e facili mosse

A dirsi sembra scontato, ma il punto di partenza è proprio quello di costruire l’idea dei richiami al mare. Infatti, è proprio dai singoli dettagli che si fa la differenza, qualsiasi oggetto marino come: una stella di mare, un gommone da salvataggio, suppellettili a forma di ancora, delle conchiglie e persino delle pseudo reti da pesca, ti immergeranno in men che non si dica nello stile che stai cercando. Dopo aver selezionato i tuoi oggetti preferiti, passa agli altri elementi imprescindibili di questa tipologia di arredamento.

L’altro passo fondamentale è scegliere quante stanze ricreare seguendo questo stile. Di solito, sono il soggiorno e il bagno ad essere quelli che maggiormente vengono valorizzati dal mondo marino. Il resto degli spazi può benissimo essere adornato con qualche dettaglio o mobile.

Le pareti seguono rigorosamente le sfumature del mare, dal blu intenso, fino all’azzurrino arricchito dalla spuma marina. Questo mood renderà i tuoi ambienti sereni, solari e freschi, così tanto da dimenticare il caos cittadino.

Un altro elemento imprescindibile è quello di ricorrere all’utilizzo di mobili e scaffali in legno, meglio se in tinta chiara. In questo modo non potrai che contribuire a rendere più luminoso e gioioso lo spazio che circonderà la tua routine.

Inoltre, anche la scelta dei tessuti condiziona molto lo stile di casa. Come già detto precedentemente, sono i dettagli a fare la differenza. Quindi, oltre a curare spazietti specifici di casa che impreziosiranno lo stile elegante e curato tanto ricercato, ti basterà adornare con tessuti ispirati ai colori del mare e che richiamano il suddetto ambiente.

Le ultime chicche che impreziosiranno il tutto sono davvero speciali, perché personalizzano in maniera unica la tua casa e contribuiscono a rendere il tuo umore tranquillo. Scegli degli oli essenziali che irradiano odore di mare in ogni angolo. Puoi selezionare delle essenze tra: sandalo, bergamotto, gelsomino, patchouli, ambra, e spezie come cannella, cardamomo e zenzero, renderanno il clima più vivace.

Come se non bastasse, non possono mancare dei richiami vintage. Segui dei consigli infallibili per arredare secondo lo stile vintage che preferisci, ma non solo.

Non dimenticare delle lanternine! Potrai ricrearle con del materiale riciclato, è facile e veloce. Le luci contribuiranno a creare l’ambiente marino dei tuo sogni. Con questo arsenale di consigli, casa tua sarà come navigare in una barca che prosegue un viaggio infinito, quello del tuo benessere quotidiano.