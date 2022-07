Una ex vippona ha annunciato di essere incinta del suo primo figlio, ma nessuno si sarebbe aspettato il commento del suo ex fidanzato. Ecco di chi si tratta.

Nuovo arrivo nella famiglia di questa notissima ex vip di fama nazionale: la ragazza è infatti incinta del suo primo figlio e non potrebbe essere più felice. L’ex concorrente di Temptation Island ha sorpreso i fan con una foto stupenda che la ritrae allo specchio con il pancione scoperto e già ben pronunciato. La notizia ha emozionato, chiaramente, tutti i followers della showgirl, ma a stupire è stato il commento dell’ex della ragazza…

Un’estate piena di felici novità per tanti vip, quella del 2022. Stavolta ad annunciare di aspettare un bambino è stata una notissima vip che abbiamo già visto tra i concorrenti di Temptation Island. L’annuncio è stata una sorpresa per i fan della ragazza, al momento serenamente impegnata in una relazione con un noto calciatore. Sarà fiocco rosa o fiocco azzurro? Intanto a far discutere è stato il commento alla news da parte dell’ex fidanzato…

Ex vippona incinta: il commento dell’ex fidanzato lascia tutti basiti

Una notizia davvero meravigliosa! L’ex concorrente di Temptation Island Selvaggia Roma ha comunicato a tutti i suoi followers su Instagram di essere incinta del suo primo bebè, avuto con il compagno calciatore Luca Teti.

“Grata alla vita per avermi fatto incontrare te”, ha scritto la showgirl emozionata. Immediata la reazione entusiasta dei fan, ma a lasciare l’amaro in bocca è stato l’ex fidanzato della ragazza, Francesco Chiofalo, che ha commentato la news con un video pubblicato nelle stories da vero poco carino. Chiofalo e Selvaggia Roma avevano abbandonato insieme Temptation Island. Poco dopo la fine del programma, però, i due si erano lasciati a causa dei continui tradimenti e litigi, che non permettevano loro di vivere serenamente la loro relazione.

La reazione di Francesco Chiofalo all’annuncio della gravidanza di Selvaggia

Dopo l’annuncio della gravidanza di Selvaggia, Chiofalo non ha saputo resistere e ha pubblicato anche lui un pungente “aggiornamento” per tutti i suoi followers nel quale ha commentato il lieto evento.

“La mia ex Selvaggia è incinta, a prescindere da tutto sono contento quando si mette al mondo una vita, i bambini sono un dono di Dio. Sono contento”, ha esordito Francesco (che già aveva criticato l’ex in una puntata di Non è la D’Urso). “Certo è che Selvaggia, quando ho avuto il tumore e sono stato male, pur di far parlare di sé è andata in giro a dirne di ogni, fece intendere che io meritavo la malattia, che se non mi fossi alzato dal letto a lei non sarebbe dispiaciuto” ha aggiunto con nonchalance il noto volto della tv.

E non è tutto. Chiofalo ha proseguito imperterrito, accusando Selvaggia di aver mentito sul fatto di essere rimasta orfana. Suo padre, infatti, “abita a 10 minuti da casa sua e l’ha visto fino a qualche mese prima del GF VIP, ha inventato tutto”. E ha aggiunto, ormai avvelenatissimo: “Mi ha praticamente pubblicamente augurato la morte. Questo denota una grossa cattiveria soprattutto se la auguri a una persona che sta male. Va bene, non sono una persona rancorosa, le auguro tutto il bene del mondo, penso possa essere una buona madre. Non è cattiva, sarà una buona madre”. Cosa risponderà (se lo farà) la bella Selvaggia a questo clamoroso video su di lei?