Se vuoi acquistare online, fallo rispando con questi semplici metodi

Acquistare online è una pratica sempre più diffusa, dal momento che spesso è molto più comodo, ma possiamo risparmiare quando lo facciamo? Certo che sì. Ecco come.

Acquistare online spesso è facilissimo e comodissimo: possiamo comprare tutto ciò che desideriamo, infatti, in ogni parte del mondo, semplicemente con un click.

Non è un caso quindi che questa pratica sia diffusissima e che lo diventi sempre di più. Come afferma l’Osservatorio eCommerce B2C Netcomm – School of Management del Politecnico di Milano, nel 2022 gli acquisti online raggiungeranno i 46 miliardi di euro. E ciò implica una crescita del 14% rispetto all’anno precedente.

E c’è di più, perché secondo loro questo tasso continuerà a salire, soprattutto grazie alle nuove generazione, sicuramente più avvezze alla tecnologia rispetto alla old school.

Anche se probabilmente anche questi ultimi si convertiranno alla filosofia del web, perché per quale motivo dovremmo recarci nel negozio fisico, quando posso comprare la stessa identica cosa, seduti sul divano di casa nostra e magari trovarla anche scontata?

Da qui, una domanda di fondamentale importanza (soprattutto adesso, alla luce dell’inflazione alle stelle): come possiamo risparmiare acquistando online? Ecco qualche dritta che potresti trovare davvero molto utile.

Esistono vari modi per risparmiare online e possiamo citarne soprattutto un paio e cioè i codici sconto ed il cashback. Ma cosa sono esattamente?

Ecco come risparmiare online

Partiamo subito dai codici sconto – chiamati spesso anche buoni sconto oppure coupon promozionali – che quindi sono dei coupon, ma in formato digitale.

In pratica questi sono proprio dei codici, cioè troverai una stringa di testo alfanumerica emessa da un negozio online che potrai utilizzare quindi per effettuare i tuoi acquisti.

Per usufruirne dovrai semplicemente applicarla in un campo speciale e vedrai subito comparire il tuo sconto.

Basti pensa che più di 10 milioni di italiani ha scelto questo metodo per fare acquisti negli ultimi tempi e questo la dice lunga.

Per comprendere la portata del fenomeno, dobbiamo precisare anche un’altra cosa: spesso questi consentono anche di accedere ad offerte esclusive negli store online.

Ciò significa che non troverai gli stessi articoli in nessuna sede fisica e questo ti consente quindi di avere quello che vuoi – e che altrimenti non potresti comprare – anche a prezzo scontato.

Qui arriva un’altra buona notizia: esistono dei portali specializzati per capire dov’è possibile trovare questi codici sconto. Ti basterà accedere al sito, registrarti e lasciare il tuo indirizzo mail, su cui riceverai tutte le offerte, così che non potrà sfuggirtene nessuna.

Detto ciò, dobbiamo fare una distinzione tra le varie tipologie di codici sconto, dal momento che ne esistono tante.

Comunque tra le più comuni non possiamo non citare il codice sconto newsletter, che altro non è che un voucher che viene rilasciato all’utente dopo che si è iscritto alla sua newsletter. In genere è necessario semplicemente lasciare il proprio indirizzo mail in un apposito box e il buono arriverà direttamente lì.

Un altro coupon molto diffuso è lo sconto in percentuale, che – com’è facilmente deducibile – è semplicemente una riduzione del prezzo finale. In genere per ottenerlo bisogna raggiungere una soglia minima.

Esiste poi invece lo sconto a valore fisso, che in genere si applica su una spesa minima.

E ancora, c’è il coupon spedizione gratuita, che azzera le spese di spedizione, quindi permette all’utente di pagare comunque solo la somma del bene che acquista.

In alternativa, c’è la possibilità di ottenere un buono omaggio: semplicemente acquistando un prodotto se ne ottiene un altro in modo gratuito.

Infine, molto diffuso è anche lo sconto compleanno, che viene erogato il giorno del compleanno dell’utente in questione. In genere per ottenerlo, basta registrarsi sul sito e compilare la sezione data di nascita, in modo che nel giorno del compleanno il sistema possa riconoscerlo e inoltrare lo sconto sulla posta.

L’altro metodo per risparmiare online si chiama cashback. Trattasi di un meccanismo la cui genesi risale a una decina di anni fa, negli Stati Uniti. In questi anni poi si è diffuso in tutto il mondo, anche in Italia.

Qui però le persone sono un po’ più restie ad usufruirne, dal momento che qui la tassazione lo rende leggermente meno conveniente.

Cos’è esattamente il cashback? Trattasi di un rimborso per gli acquisti effettuati con carte e app.

Come si ottiene? Registrandosi ad un portale (che funge da intermediario in sostanza tra utente e store virtuale). In questo modo otterrai un tuo account personale, su cui dovrai comunicare i tuoi dati personali, al fine di ottenere la somma desiderata.