Cosa fa Damiano David a New York? Victoria De Angelis lo smaschera

Cosa fa Damiano David a New York dove ha tenuto un concerto con i Maneskin? Victoria De Angelis lo smaschera così.

Come trascorre il tempo Damiano David durante la trasferta di New York? Dopo aver cantato in Italia e in Europa, i Maneskin sono volati negli Stati Uniti per esibirsi in concerto a New York e Chicago. Dopo aver lasciato Roma, la band ha fatto tappa a New York. Ad immortalare pochi momenti del viaggio è stata Victoria De Angelis che, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha pubblicato una foto di Damiano.

La bassista dei Maneskin ha così svelato ai fan il passatempo preferito del frontman la cui foto ha rapidamente fatto il giro del web scatenando l’entusiasmo dei fan che hanno anche ringraziato Victoria per aver mostrato un lato inedito del cantante.

Damiano David e il suo passatempo preferito: Victoria De Angelis svela tutto ai fan

Cosa fanno i Maneskin quando sono in viaggio? Oltre a parlare tra loro e ad ascoltare musica, c’è anche chi preferisce concentrarsi su un’attività particolare. E’ il caso di Damiano David che, a New York per vari impegni con i Maneskin, per staccare la spina dal lavoro, ha scelto di concentrarsi su un’attività.

A svelare tutto ai fan è stata proprio Victoria De Angelis che a New York ha incantato tutto con un look mozzafiato. Tra Damiano, Victoria, Ethan e Thomas, la più social è sicuramente la De Angelis che, oltre a scattare selfie come quello che ha fatto impazzire tutti in cui è in compagnia di Ethan Torchio, si diverte ad immortalare gli amici anche nei momenti più strani. E così, tra le storie di Instagram, ha condiviso una foto in cui Damiano è alle prese con le parole crociate come potete vedere dalla foto qui in basso.

Quello delle parole crociate, dunque, è uno dei passatempi di Damiano quando è in viaggio. A New York, tuttavia, dove sono stati accolti da una folla entusiasta di fan, Damiano ha anche dedicato del tempo ad un’altra sua passione ovvero il basket che praticava prima di dedicarsi totalmente alla musica.