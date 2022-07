Matrimonio da favola per Manuela Arcuri, ma una grande assenza pesa

By

Matrimonio da favola per Manuela Arcuri che da poco ha coronato il suo sogno d’amore, ma tra gli invitati si è notata una grande assenza: il motivo.

Uno dei personaggi più amati dagli italiani, quando fin da giovanissima è diventata un simbolo di bellezza e sensualità. Manuela Arcuri, classe 1977, ha da poco deciso di coronare il suo sogno d’amore. L’attrice si è dedicata per ampia parte della sua vita al lavoro, partecipando in film e fiction tv di successo.

Carabinieri, L’onore e il rispetto, Il peccato e la vergogna, soltanto per citare alcune delle produzioni italiane in cui ha prestato il volto ai suoi ruoli. Rimasti indelebili anche i famosi calendari e shooting, in cui regalava la visione di tutta la sua splendida forma giunonica e senza veli. Insomma, Manuelona è diventata una vera icona nazionale, ma ad un certo punto ha deciso di volersi dedicare alla maternità.

Nel suo passato si annoverano diversi flirt vip, tra cui quelli con Francesco Coco e Aldo Montano, oltre che con il collega Gabriel Garko. La sua vita ha subito una vera svolta, però, soltanto quando ha conosciuto quello che sarebbe diventato il suo compagno storico. Dal 2010 la Arcuri ha iniziato la sua relazione con l’imprenditore Giovanni Di Donfrancesco, con cui ha dato la luce il piccolo Mattia nel 2014. Poi, il matrimonio da sogno.

Manca all’appello il nome importante, le parole della sposa spiegano il motivo

Dopo 12 anni d’amore e dopo un matrimonio a Las Vegas di qualche anno fa, così, la coppia ha deciso di convolare a nozze. La cerimonia e i festeggiamenti si sono svolti lo scorso 23 luglio 2022 al Castello Odescalchi sul lago di Bracciano. Le immagini sono rimaste ovviamente top secret, almeno fino all’uscita dell’esclusiva.

Per il suo giorno più bello Manuela Arcuri ha sfoggiato tre meravigliosi abiti: uno per la cerimonia, bianco e con profonda scollatura a V, il secondo di genere più vintage che richiamava i colori del beige, l’ultimo per il taglio della torta molto più aderente e con giochi di intagli e trasparenze. Insomma, un successo confermato, ma naturalmente i riflettori si sono accesi sulle presenze (e assenze) vip al tanto atteso evento.

Uno su tutti, l’amico Alfonso Signorini che, però, stando a quanto rivelato dalla stessa attrice aveva già annunciato di avere impegni e dunque di non poter presenziare. Ma un altro grande nome che forse tutti aspettavano e che ha fatto pesare la sua assenza è stato proprio Gabriel Garko, amico e collega della sposa, nonché probabile flirt (almeno questo è ciò che si credeva prima del suo coming out).

A rivelare il motivo sarebbe stata proprio la showgirl su Chi, spiegando che Garko non era stato invitato. “Negli anni abbiamo lavorato tanto insieme, ma poi non ci siamo più frequentati né sentiti, non ci siamo invitati a compleanni o feste”, ha detto molto candidamente la diva italiana. “Ho voluto che ci fossero le persone care che mi hanno dimostrato amicizia negli anni e che vogliono bene a Manuela”, ha poi aggiunto spiegando così il motivo della sua assenza senza troppi giri di parole.