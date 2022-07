Non buttare le calze e i leggins che non usi, trasformali in una maglia

Se hai delle calze oppure dei leggins che non utilizzi più non buttarli, trasformali in una maglia. Ecco come si fa.

Riciclare conviene sempre. Perché? Aiuta il Pianeta – e quindi anche noi indirettamente – e ci fa spendere molto meno.

Un capo riciclato può essere considerato a costo zero: con poche mosse – spesso in pochissimo tempo – puoi trasformare uno stesso capo in un altro, evitando di andare a fare shopping e, quindi, di spendere una cifra più o meno alta.

Del resto, in questo periodo storico dovremmo tutti risparmiare: l’inflazione non ci dà proprio tregua, quindi possiamo difenderci solo così.

Inoltre non tutti sanno che l’industria della moda è altamente inquinante e quando diciamo altamente usiamo un eufemismo.

Basti considerare che il mondo fashion – già da solo – causa il 20% dello spreco globale di acqua, provoca il 10% di emissioni di anidride carbonica, è responsabile per il 24% dell’uso di insetticidi e per l’11% dell’uso di pesticidi.

In più dobbiamo aggiungere che l’85% dei capi finisce comunque in discarica e che ad oggi solo l’1% viene riciclato.

Possiamo aumentare questa percentuale? Certo che sì. Se tutti iniziassimo a reiventarci – e a ricostruire il nostro armadio partendo da zero – potremmo dare un grande aiuto all’ambiente che ci ospita.

Consideriamo inoltre che spesso riciclare significa dare una nuova vita ad un indumento, spesso rendendolo molto più originale.

Spesso, infatti, in questo modo potrai costruire un capo completamente rinnovato, che verosimilmente potrai adattare alle tue esigenze e che quindi potrà essere unico.

E non è un caso che moltissimi brand internazionali si stiano riconvertendo sposando la sostenibilità.

Un esempio? H&M, che dà ai cosiddetti H&M Members un premio ogni volta che compiono scelte sostenibili.

Esistono poi anche delle app che permettono di vendere abiti usati così da non buttarli. Una di queste, ormai famosissima, è Vinted, la piattaforma che permette a chiunque voglia di acquistare e mettere in vendita i capi che non usa più.

Ma esiste un’altra possibilità: potresti invece prendere un capo e trasformarlo anziché venderlo. La scelta è altrettanto sostenibile.

Ad esempio, sai che da un semplice paio di calze oppure di leggins che non usi più puoi ricavare una maglia (anche molto trendy inoltre)? Ecco come.

Ecco come tramutare dei leggins oppure delle calze in una maglia

Come trasformare un paio di calze oppure di leggins in una maglia? Davvero è semplicissimo, richiede pochissimi minuti e non richiede affatto abilità da sarta. Chiunque può farlo.

Esistono in realtà diversi modi per farlo, dipende anche dal tessuto. La cosa migliore da fare comunque è iniziare prendendo delle forbici molto affilate e tagliando in prossimità dei piedi.

In questo modo, eliminando le punte, otterrai le maniche della tua maglia (lasciandoli non sapresti dove infilare le mani).

Poi puoi ripiegare i tuoi collant oppure i tuoi leggins su sé stessi, prendere le stesse forbici e tagliare in prossimità del cavallo, stando attenta però a creare un buco circolare. Lì andrà la testa in sostanza, quindi è da lì che li dovrai infilare, per cui non fare un foro troppo piccolo.

A questo punto, prima di passare allo step successivo, un consiglio se stai usando dei collant: prendi lo smalto trasparente e passalo in corrispondenza di tutti i buchi che hai creato. In questo modo non si smaglieranno né quando li indosserai né quando li laverai in lavatrice.

Detto ciò, la tua maglietta sarà pronta per essere indossata. Nel caso in cui tu abbia scelto delle calze, otterrai un effetto vedo – non vedo estremamente sensuale, invece, nel caso di leggins, potrai giocare su colori e fantasie. In ogni caso, il risultato sarà sorprendente. Provare per credere.

Se poi non puoi proprio fare a meno di fare nuovi acquisti, ma non vuoi spendere troppo, ecco gli accessori del momento a basso prezzo.

Se invece vuoi provare l’ebbrezza del riciclo, questo è il modo giusto per iniziare: questi passaggi sono davvero facilissimi da compiere.