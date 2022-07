Questo semplice metodo ti farà risparmiare il 20% sul condizionatore

Siamo in piena estate ormai e spesso il caldo è davvero insopportabile, quindi siamo portati ad usare il condizionatore per trovare refrigerio ed ecco come fare a risparmiare quando lo usiamo.

Con il caro prezzi dell’energia e il caldo estivo che è diventato ormai intenso come non mai, l’unica cosa che vorremmo è capire come risparmiare sul condizionatore.

Fermo restando che un utilizzo prolungato potrebbe fare male alla nostra salute (perché può provocare raffreddore, mal di gola e laringiti, dolori articolari e muscolari, congiuntiviti, problemi di digestione) e al Pianeta (dal momento che aumenta le concentrazioni di particolato fine e di ozono nell’aria).

Ergo, dovresti evitare di usarlo per troppo tempo, troppe volte al giorno. Inoltre, quando lo accendi, dovresti evitare di impostare la temperatura eccessivamente bassa.

L’ideale sarebbe che fosse di massimo 4 gradi inferiore rispetto a quella esterna (anche di meno). Quindi cerca di tenere a mente questo prima di usare l’aria condizionata.

Detto ciò, se vogliamo usare il condizionatore, come possiamo farlo e risparmiare allo stesso tempo? Ecco una soluzione che ti permetterà di spendere fino al 20% in meno in bolletta.

Ecco come risparmiare usando il condizionatore

Come risparmiare usando il condizionatore? Innanzitutto dovremmo stare attenti già a monte quando lo acquistiamo.

Tutti gli elettrodomestici, infatti, ormai sono dotati di etichetta energetica. Quindi dovresti orientarti sempre verso classi superiori, che ti fanno già risparmiare molto rispetto a quelle inferiori.

Detto ciò, puoi risparmiare sull’acquisto del condizionatore anche usufruendo delle detrazioni fiscali previste (che spesso riguardano anche la sostituzione del vecchio impianto).

Tra queste ricordiamo l’Ecobonus (che ti permette di avere una detrazione del 65%) oppure il Bonus Elettrodomestici (che ti farà spendere il 50% in meno).

Sempre restando sull’acquisto, anche la dimensione ha la sua parte. Se l’ambiente è piccolo, basta comprarne uno che sia proporzionale alla sua grandezza, altrimenti avremo speso soldi in più inutilmente.

Allo stesso modo, se hai uno spazio molto grande da rinfrescare e ne compri uno molto piccolo, dovrai tenerlo acceso tantissimo tempo per avere l’effetto desiderato e quindi questo potrebbe comunque costarti molto, in tutti i sensi.

Un altro metodo per spendere di meno è ricordarsi di chiudere finestre e balconi mentre l’aria condizionata è accesa.

Se da fuori entra aria calda, il nostro condizionatore dovrà lavorare di più per poter diffondere aria fredda, quindi dovremo tenerlo acceso più tempo e spenderemo di più.

Anche dove installiamo i condizionatori può cambiare tutto. Andrebbero messi sempre in alto, perché l’aria fredda tende a scendere verso il basso, quindi in questo modo potrai risparmiare anche il 15% i consumi di energia dell’apparecchio.

Può sembrare banale, ma in realtà anche la manutenzione è fondamentale. Se i filtri sono sporchi, richiederanno un maggiore sforzo al condizionatore per funzionare correttamente e quindi lo indurranno a consumare molto di più.

C’è poi un dubbio che attanaglia tantissime persone: è vero che possiamo risparmiare anche impostando il condizionatore in modalità deumidificatore?

In primis, dobbiamo specificare che questa funzione permette di abbassare semplicemente l’umidità nella stanza. Questo ovviamente è meno rischioso per la nostra salute.

Inoltre, soprattutto nei primi 30 minuti di funzionamento, in effetti il condizionatore consuma di meno. Poi inevitabilmente dovrà iniziare a consumare di più, dal momento che quando il tasso di umidità sarà calata, dovrà sfruttare energia per assolvere al suo compito.

Quindi sì, impostare il nostro condizionatore in modalità deumidificatore ci fa risparmiare, ma forse meno di quanto qualcuno possa pensare.

Detto ciò, anche impostare il condizionatore alla temperatura giusta fa tanto. Come abbiamo anticipato, bisognerebbe impostarlo ad una temperatura di 4 gradi in meno rispetto all’esterno (e comunque in casi estremi è possibile arrivare ad 8 gradi in meno, ma sarebbe preferibile comunque fermarsi alla metà).

Già da solo questo trucco permette di risparmiare circa il 20% consumi energetici. Basti pensare che se tutti facessimo ciò, si ridurrebbe del 7% la richiesta globale di energia durante le stagioni più afose.

Se vuoi conoscere il consumo medio di un condizionatore comunque ecco la nostra guida.

In ogni caso, specifichiamo sempre che sarebbe meglio non usarlo quando non è strettamente necessario, sia per il suo costo, che per la nostra salute, che per la tutela del Pianeta.