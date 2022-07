Totti furioso: dopo i gossip sull’addio a Ilary Blasi, pronto a dire la verità

Totti non ce la fa più, l’ex marito di Ilary Blasi sarebbe furioso per i gossip circolati dopo la separazione e sarebbe pronto a dire la sua.

Quella della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti è sicuramente la notizia di gossip più importante della stagione, se non addirittura dell’anno intero. La coppia era una delle più amate in Italia e così, è stato difficile per i fan assistere alla fine di un amore durato circa 20 anni. Il sogno si è infranto con un comunicato ufficiale, ma la notizia circolava già da tempo.

I rumors avevano preso piede proprio mentre la conduttrice era impegnata con l’Isola dei Famosi, motivo per il quale si presuppone che i due avessero smentito il tutto. Molti ricorderanno che lo stesso calciatore infatti, era intervenuto con un video in cui chiedeva al web di porre fine al turbine mediatico in cui erano finiti, dato che non c’era nessun fondamento. Pare però, che la crisi fosse già in atto, perlomeno da quanto Ilary ha deciso di far seguire il marito da un’investigatore.

L’ultimo gossip lanciato da Chi avrebbe però, scatenato le furie del Pupone. Il magazine infatti, avrebbe dato un’immagine di lui molto precisa. Stando ai rumors, la conduttrice avrebbe iniziato a sospettare quando la figlia Isabel le raccontava di aver conosciuto due nuovi amichetti con cui giocava, i figli di Noemi Bocchi.

La rabbia del Pupone, la sua versione

Un risvolto delicato dunque, si insinua nella vicenda. Stando a quanto rivelato dal magazine di Alfonso Signorini infatti, Francesco Totti avrebbe portato con sé la piccola Isabel nientedimeno che a casa di Noemi Bocchi, la donna con cui avrebbe tradito Ilary. Un’immagine spiacevole a cui lui proprio non vuole essere associato.

Il Pupone sarebbe arrivato al limite di sopportazione per quanto riguarda i gossip e le voci che ormai da settimane riempiono le pagine dei giornali e, proprio per questo motivo, pare che sia pronto a dire la sua. “Se guardo indietro e mi faccio un esame di coscienza e ripenso a me e a Ilary, sento di averle dato tutto ciò che potevo, tutto ciò che avevo“, sono alcune delle parole che il calciatore aveva speso confidandosi con l’amico Alex Nuccetelli.

Il tradimento e la situazione che vedeva la figlia di mezzo avrebbero reso la Blasi talmente furiosa da imporre dunque, un comunicato breve e conciso, ma soprattutto separato da parte dei due ex coniugi. Stando alle ultime però, proprio le insistenti speculazioni potrebbero aver invogliato il bomber a voler chiarire una volta per tutte la vicenda, fornendo più dettagli e quindi ripulendo un’immagine che probabilmente ora vede macchiata dalle cronache rosa. Non ci resta che aspettare.