Involtini di verdure, la nostra vera passione: in estate facciamo bingo

Semplici, golosi e veloci da preparare, i rotolini di zucchine cotti in forno accontentano i gusti di tutti: come cucinare bene risparmiando

Rotolini di zucchine, una vera goduria a tavola. Involtini di verdure (possiamo prepararli anche con le melanzane o i peperoni), impanati e ripieni con un affettati e un formaggio fondente. Abbiamo scelto mortadella e fontina, ma possono essere anche prosciutto cotto e mozzarella, speck e provola, le combinazioni sono molteplici.

La cottura in forno assicura un risultato croccante ma delicato, la preparazione è molto veloce e il risultato fine è perfetto come antipasto ma anche come finger food per un aperitivo o un buffet in compagnia.

Rotolini di zucchine, la scelta giusta al momento giusto

Quali sono le zucchine migliori per realizzare questa ricetta? In linea di massima quelle romane, che sono belle lunghe e cicciose. Se fossero particolarmente lunghe,basterà tagliarle in due prima di affettarle.

Ingredienti (per 4 persone):

3 zucchine grandi

250 g di mortadella

150 g di fontina

5 cucchiai di pangrattato

4 cucchiai di parmigiano grattugiato

olio extravergine d’oliva q.b.

sale q.b.

pepe q.b.

Preparazione: involtini di zucchine

Spuntiamo le zucchine, laviamole, asciughiamole con della carta assorbente da cucina e poi ricaviamo una serie spesse circa 3 o al massimo 4 millimetri. Possiamo farlo con la mandolina oppure con un coltello ben affilato.

Prepariamo anche la panatura aromatica: versiamo in un piatto pangrattato, parmigiano, sale, pepe macinato e mescoliamo con un cucchiaio di legno.

A quel punto spennelliamo le fette di zucchine con un filo di olio extravergine bene su entrambi i lati. Quindi passiamole nel piatto con la panatura, facendola aderire su entrambi i lati, pressando leggermente senza rovinare le fette.

Poi appoggiamo su ogni fetta di zucchina un pezzo di mortadella e una fettina di fontina. Arrotoliamo con cura e chiudiamo fissando ogni rotolino di zucchine con uno stecchino per non farli aprire in cottura.

Quando sono tutti pronti, piazziamoli in una pirofila coperta con un foglio di carta forno. Ancora un filo di olio in superficie e inforniamo in forno preriscaldato, per 20 minuti a 180°. Quando mancano 3-4 minuti alla fine della cottura, accendiamo il grill, alzando leggermente la temperatura.

Sforniamo e portiamo in tavola togliendolo stecchino, specialmente se ci sono dei bambini. Possiamo consumare i rotolini sia caldi che tiepidi, anche a temperatura ambiente: sono buoni comunque.