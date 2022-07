Le 5 cose più strane da fare a Roma per delle vere vacanze anti noia!

A Roma per le vacanze? Prova qualcosa di nuovo! Ecco un elenco delle cose più strane che potresti fare nella capitale.

Non c’è da stupirsi che una città storicamente così importante come Roma accolga ogni anno nove milioni di visitatori da tutto il mondo.

Tra monumenti millenari e prelibatezze locali la tua vacanza nella Capitale non deluderà assolutamente le tue aspettative.

Come visitare Roma e rendere uniche le tue vacanze

Quando si visita Roma, ci si aspetta una serie di attività tradizionali, come ad esempio le visite guidate presso i più importanti siti archeologici della città.

Ma se ti dicessi che la Capitale italiana offre molto di più? Proprio così. Ci sono alcune attività che sicuramente renderanno il tuo soggiorno memorabile.

VISITA LA MACABRA CRIPTA DEI CAPPUCCINI E LE CATACOMBE ROMANE

Durante gli anni dell’oppressione romana di circa 2 mila anni fa, i cristiani erano costretti a praticare in segreto sotto le strade. Oggi hai la possibilità di addentrarti nel labirinto di tunnel segreti e sotterranei, che fungevano da luogo di culto e da luogo sacro di sepoltura. Non dimenticarti di visitare la Cripta dei Cappuccini, una cappella dove sono sepolti 3.700 monaci.

PRENDI L’ASCENSORE DI VETRO AL VITTORIANO

Se stai visitando Roma devi assolutamente recarti in Piazza Venezia, che ospita il monumento monolitico in marmo Altare della Patria. Quest’ultimo nasconde il punto di osservazione più spettacolare della Città Eterna. Avrai una vista panoramica a 360 gradi della Capitale: una prospettiva unica e memorabile!

TENTA LA SORTE CON L’ESCAPE ROOM

Visto che ti trovi in una delle città più intriganti e misteriose, devi includere una visita in una delle tante escape room di Roma, famose in tutto il mondo e super adrenaliniche. Dovrai entrare in una stanza e avrai un’ora di tempo per risolvere gli enigmi e fuggire cercando le risposte all’interno della stessa stanza.

PARTECIPA ALLA CACCIA AL TESORO IN TUTTA ROMA

Se un tour a piedi non è abbastanza veloce ed emozionante, avrai la possibilità di esplorare Roma (e il Vaticano) attraverso una caccia al tesoro. proprio così. Questa include 16 buste sigillate che ti guideranno attraverso la città, alla scoperta di tutte le principali attrazioni nel corso di 5-6 ore. Cosa aspetti? Vedrai che sarà un’attività a dir poco adrenalinica!

PRENDI PARTE AL TOUR DI STREET-ART A OSTIENSE

Roma non è solo sinonimo di sculture e monumenti rinascimentali, ma molti non sanno che la città ospita una vivace scena della street-art. Se abbiamo suscitato il tuo interesse, ti consigliamo di dirigerti nel quartiere di Ostiense. Vedrai che non te ne pentirai!