Allerta caldo: col trucco del panno in macchina ti rinfreschi prima e risparmi sui consumi

Il caldo intenso sta diventando un problema quest’estate, soprattutto per via della siccità e per sopportarlo tutti stanno cercando dei rimedi per poterlo contrastare. Tra questi, ne esiste uno che si può applicare mentre si è in auto. Ecco di cosa si tratta.

L’allerta caldo ormai è quasi una costante dell’estate: già diverse settimane fa abbiamo assistito ad un’ondata di calore senza precedenti e adesso il ciclone africano che si sta abbattendo sull’Italia sta portando ancora temperature altissime.

Abbiamo assistito a picchi di 40 gradi (anche di più in alcune zone) e, soprattutto nel Sud Italia, il caldo non accenna ad andarsene.

Sono previsti abbassamenti della temperatura solo al Nord ed al Centro (ma in maniera più contenuta rispetto al Settentrione).

In gran parte del Nord si stanno già verificando – e verosimilmente continueranno a verificarsi – temporali, piogge fortissime, grandinate, che tra l’altro stanno causando gravissimi danni alle strade, alle auto, a città intere.

Nonostante ciò, la temperatura si abbasserà – almeno per adesso – di circa 4 – 5 gradi, ma non sappiamo quanto durerà ciò.

In questo quadro, però, il Meridione, invece, è destinato a sopportare ancora questo caldo così intenso.

Così siamo portati a munirci di aria condizionata a casa, in macchina, in ufficio per contrastare il caldo. Ma non sempre è un bene: tra consumi e rispetto dell’ambiente, potrebbe costarci caro in tutti i sensi.

Sì, perché sappiamo che se da un lato l’aria condizionata aumenta le concentrazioni di particolato fine e di ozono nell’aria e, quindi, causa danni immensi al Pianeta, dall’altro quella a casa – e comunque dovunque siamo – ha dei costi altissimi per via del caro prezzi dell’energia, mentre in auto ci farà consumare più carburante e, in vista del caro prezzi anche della benzina, sarebbe invece arrivata l’ora di iniziare a risparmiare il più possibile.

Esiste un modo per contrastare il caldo in auto che non consista nell’accendere l’aria condizionata? Certo che sì.

Ecco come contrastare il caldo in auto

Esiste un modo infallibile per contrastare il caldo in auto, che non prevede aria condizionata, non inquina ed è assolutamente low cost.

Potremmo definirlo il trucco del panno bagnato, perché in realtà prevede solo questo semplice oggetto.

In cosa consiste? Nel prendere appunto un panno bagnato e appoggiarlo vicino alla ventola. In questo modo l’aria diventerà fresca in pochissimo tempo e non avremo bisogno di accendere l’aria condizionata.

Quindi nelle giornate calde estive basta munirsi semplicemente di un panno e di una bottiglietta di acqua ed il gioco è fatto.

Tra l’altro è consigliato comunque bere spesso mentre si guida, soprattutto per lunghi tragitti, perché il conducente dovrebbe essere sempre idratato al punto giusto.

Un’altra regola da tenere a mente viste le ondate di calore attuali è di fermarsi in zone in cui vi è almeno un po’ di ombra se si inizia ad avvertire qualche disturbo che potrebbe essere causato dal caldo.

E ancora, soprattutto quando ci si ferma e si lascia la macchina per molte ore da qualche parte, sarebbe consigliabile lasciarla all’ombra, oppure in alternativa proteggere il cruscotto dal sole, in modo tale che non si surriscaldi troppo l’interno dell’auto.

In ogni caso, ecco alcuni banali metodi grazie ai quali il caro prezzi della benzina non sarà più un problema.

Adesso comunque sappiamo anche come possiamo rinfrescarci mentre siamo in auto a costo (quasi) zero.