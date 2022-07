Beautiful e Una Vita: una terribile verità, la confessione

By

Anticipazioni Beautiful e Una Vita. Tutto quello che succederà nel mese di Agosto sia in Italia che in America delle nostre soap preferite!

Nuove anticipazioni in arrivo per le nostre soap opera preferite: Beautiful e Una Vita. In onda su Canale 5 accompagnano i nostri pomeriggi estivi.

Se da un lato analizzeremo le storie e gli intrighi della famiglia di stilisti di Los Angeles, i Forrester; dall’altro torniamo indietro nel tempo nella Spagna degli anni 1920.

Con le nostre anticipazioni scoprirete novità e spoiler per le puntate in onda in Italia, su Canale 5 e anche trame, vicende e avvenimenti direttamente dalla madrepatria. Scopriamo insieme cosa succederà nella prossima settimana!

Anticipazioni: ecco cosa succederà in Beautiful e in Una Vita

Nuove puntate in arrivo di Beautiful e Una Vita. I nostri protagonisti sono pronti a tenerci con gli occhi ben aperti ed ad intrattenerci per scoprire dinamiche, passioni e intrighi.

Nell’articolo di oggi parleremo più nel dettaglio delle nuove dinamiche che coinvolgeranno i nostri protagonisti di Beautiful e di Una Vita.

Anticipazioni Beautiful: cosa succederà nelle puntate di agosto

Rivelazioni scottanti, verità nascoste e giochi di potere. Nelle prossime puntate italiane e americane di Beautiful succederà di tutto. Ecco le anticipazioni dell’estate 2022.

Nelle prossime puntate di Beautiful che andranno in onda in Italia in questa calda estate 2022 succederanno tanti colpi di scena iniziando dalla dichiarazione di colpevolezza di Liam nell’omicidio di Vinny.

Infatti, dopo aver fatto chiarezza con se stesso e meditato a lungo a seguito del turbamento interiore, Liam deciderà di spiegare ad Hope il motivo del suo malessere e la verità sulla morte di Vinny Walker. Dopo aver rivelato alla moglie i motivi che lo attanagliano, i due trascorreranno la notte insieme dichiarandosi l’amore. Se da un lato Liam racconterà l’accaduto a Hope, dall’altro lato il fratello Wyatt insospettivo dagli atteggiamenti di papà Bill capirà tutto e scoprirà il segreto.

Inoltre, sembra che nelle prossime puntate in onda nella prima settimana di agosto (dal 1 al 7 agosto 2022), Thomas e Bill avranno una serie di discussioni. Thomas, che non accetterà la morte dell’unico amico chiederà aiuto a Bill per scoprire il colpevole; ma Bill si mostrerà freddo, distaccato e poco empatico.

Ma se da un lato c’è una brutta notizia dall’altro c’è una notizia bellissima. Steffy Forrester e suo marito Finn scopriranno finalmente il sesso del loro bambino, un maschietto.

Una Vita, anticipazioni: Dori e Felipe, una relazione finita prima di iniziare?

Nelle prossime puntate di Una Vita ambientate dopo il salto temporale, si aggiungeranno nuovi tasselli nella complicata e fitta trama ambientata ad Acacias.

Nelle prossime puntate in onda su Canale 5 di Una Vita succederanno tantissime cose ai nostri protagonisti. In questo articolo vi parleremo della relazione fra l’avvocato di Acacias Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) e la sua infermiera Dori Navarro (Leonor Martin). Secondo nuove anticipazioni, questo amore verrà osteggiato sul nascere. Da chi?

Secondo le informazioni in nostro possesso, Lolita (Rebeca Alemany) e Marina (Rosanna Espinós) si schiereranno contro Dori e Felipe. Questo avverrà perché dopo che Dori avrà rifiutato di diventare la signora dell’Alverez Hermoso e dopo che i due avranno avuto un rapporto intimo, si allontaneranno. Ma mai del tutto. Infatti, pur accettando la proposta di Dori di stare lontani, i due si scambieranno un bacio nelle scale di Acacias 38 che verrà visto dalla bottegaia Lolita.

La moglie del defunto Antonito, presa dal timore che l’Alvarez Hermoso stia per andare incontro ad un altro insuccesso amoroso deciderà di dire la sua. Si confronterà con Fabiana (Inma Perez Quiros) e subito dopo sceglierà di rivolgersi a Marina, ossia la persona che ha portato Dori ad Acacias

. Appena verrà messa al corrente della relazione sorta tra la conoscente e l’Alvarez Hermoso, la suocera di Fidel Soria (Alejandro Siguenza) prenderà come decisione quella di affrontare la Navarro e la inviterà a fare merenda con lei al Nuovo Secolo XX.