Ecco dove NON mettere mai il blush dopo i 40 anni: le regole top

Far apparire il viso più segnato è cadente dopo i 40 anni è imperdonabile: ecco gli errori con il blush da evitare assolutamente!

Il blush è un prodotto a cui non si dovrebbe mai rinunciare, a prescindere dall’età che abbiamo raggiunto. Questo prodotto infatti serve a dare al viso un aspetto sano, più giovane e più definito.

Naturalmente ci sono delle regole da seguire quando si applica il blush, e queste regole partono innanzitutto dalla scelta del colore più appropriato alla nostra carnagione.

A tale proposito dobbiamo ricordare che il colore finale della nostra pelle deriva in gran parte dal suo sottotono. Il sottotono della pelle può essere freddo, caldo o neutro.

Le persone dal sottotono caldo hanno occhiaie dal colore verdognolo, mentre chi ha un sottotono freddo ha occhiaie bluastre. Chi ha la fortuna di possedere un sottotono neutro ha occhiaie di un colore bruno.

Il make up più adatto a un sottotono caldo presenta colori caldi come il pesca, il bronzo e l’arancio. Il make up più adatto a un sottotono freddo predilige invece colori freddi come il rosa polvere e il viola.

Chi possiede invece un sottotono neutro può invece orientarsi a piacimento verso l’uno o l’altro tipo di make up.

La scelta del blush segue la stessa regola valida per tutti gli altri cosmetici. Si dovranno scegliere colori caldi per un sottotono caldo o in incarnato abbronzato, quindi colori freddi come il rosa e tutti i colori neutri per un sottotono freddo – neutro.

Ma come si applica il blush?

Tutti gli errori da evitare per applicare bene il blush dopo i 40 anni

La forma del viso è un altro fattore cruciale da tenere in considerazione quando si deve imparare ad applicare correttamente il blush.

In linea generale, infatti, il blush dovrebbe essere applicato nei punti in cui arrossiamo quando siamo in imbarazzo o quando sudiamo. Si tratta quindi di un cosmetico che serve ad enfatizzare e replicare un colorito assolutamente naturale del viso.

Come sappiamo, però, applicare il blush in determinati punti può modificare profondamente i connotati di un viso, facendolo apparire “liftato” oppure “cadente”.

In linea generale più un viso è paffuto più il blush dovrebbe essere applicato verso la guancia, per utilizzarlo in maniera da “snellire” il viso, in maniera non troppo diversa da quando applichiamo la terra per il contouring.

Più un viso è lungo più il blush dovrà essere applicato sullo zigomo, in maniera da catturare l’attenzione dell’osservatore verso la parte alta del volto “distraendola” dal cogliere la lunghezza eccessiva dell’ovale.

A prescindere da dove si applica il blush, però, c’è una regola d’oro da seguire dopo i 40 anni e che consiste nel non applicare mai il blush troppo vicino ai solchi naso – labiali.

Come indica il nome, i solchi naso – labiali sono quelle pieghe della pelle che collegano le pinne del naso ai due angolo della bocca. Se il blush dovesse essere applicato troppo vicino a questi solchi o addirittura all’interno di questi solchi, le rughe apparirebbero più profonde ed evidenti.

Di conseguenza il viso apparirebbe più vecchio e segnato, facendoci “guadagnare” diversi anni.

L’importante è non cadere nell’errore opposto e ostinarsi a realizzare un trucco a pommette che risulterebbe fuori luogo dopo una certa età!

Come si truccano le rughe naso labiali?

Dopo aver spiegato il più grave degli errori con il blush dopo i 40 anni passiamo a spiegare qual è la tecnica giusta per truccare le rughe naso labiali e le altre rughe del viso per renderle meno evidenti.

Per farlo è importante evitare qualsiasi tipo di accumulo di prodotti all’interno dei solchi. A questo fine è importante utilizzare fondotinta fluidi piuttosto leggeri e applicarli sempre in quantità molto ridotte.

Per essere certe di non eccedere, il segreto consiste nel passare più volte il pennello nelle zone più rugose del viso ma soltanto quando il pennello è completamente scarico ed è già stato utilizzato per applicare il prodotto sul resto del viso.

Fatto questo andrà utilizzata la spugnetta beauty blender appena umida per tamponare il prodotto in eccesso e far sì che quello necessario si distribuisca sulla pelle in maniera uniforma.