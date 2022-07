Victoria De Angelis, il look newyorkese che fa impazzire tutti

Victoria De Angelis non passa inosservata neanche a New York: il look mozzafiato sfoggiato per le strade della Grande Mela incanta.

Difficile passare inosservati quando il tuo nome all’anagrafe è Victoria De Angelis e sei la bassista dei Maneskin. A New York dove la band romana si trova per alcuni eventi prima di volare a Chicago dove si esibirà in uno dei festival musicale più famosi e importanti del mondo, la De Angelis ha sfoggiato la sua lunga chioma bionda e degli outfit mozzafiato che stanno facendo impazzire i suoi fan.

Victoria non rinuncia mai al suo stile rock sia quando sale sul palco sia quando deve concedersi un momento di svago, tra un impegno e l’altro e, così, in quel di New York, durante un momento di relax con Damiano David, Ethan Torchio e Thomas Raggi, ha sfoggiato un look che rispecchia totalmente la sua personalità.

Victoria De Angelis super rock e sensuale a New York

Victoria dei Maneskin sceglie la gonna per i primi giorni di soggiorno negli Stati Uniti. Per la prima serata a New York, la bassista dei Maneskin ha sfoggiato una gonna nera, varie collane e accessori per rendere ancora più rock la sua immagine raccogliendo i capelli in una lunga cosa lasciando così scoperto il suo viso assolutamente perfetto. Il look è completato da un collare, una cintura e una borsa.

Per la prima giornata di impegni con Damiano David, Ethan Torchio con cui si è immortalata in un selfie mozzafiato e Thomas Raggi, invece, ha scelto un look più soft, ma sempre con un pizzico di rock.

Camicia nera chiusa solo sul decolletè con ventre e ombelico scoperti, minigonna, stivali, occhiali da sole e capelli lunghi e sciolti sulle spalle. E’ questo il look scelto dalla bassista dei Maneskin per il primo giorno di interviste e impegni vari in quel di New York. Due look che sono piaciuti tantissimo ai fan di Victoria che riesce sempre a stupire sia quando sceglie d’indossare abiti casual sia quando regala foto in cui sfoggia la sua bellezza senza niente addosso.

Non è un mistero che, sin dall’esordio dei Maneskin, Victoria abbia fatto breccia nel cuore di tutti per il suo talento, il suo carattere allegro e deciso e per la sua innegabile bellezza!