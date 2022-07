Perchè Veronica Peparini lascia Amici? Spunta il clamoroso retroscena

L’annuncio dell’uscita di Veronica Peparini dal cast di Amici fa ancora discutere, ecco quale sarebbe il vero retroscena.

La nuova edizione di Amici di Maria De Filippi è sempre più vicina e, come da mesi accade, continuano a spuntare rumors e indiscrezioni. Ora però, ci sono anche le prime certezze, perché poco per volta, i nomi del cast vengono fuori. Tra allievi, coach e giudici, i fan non vedono l’ora di scoprire chi prenderà posto nella scuola più famosa d’Italia.

La prima super conferma è avvenuta già settimane fa, quando tramite un’intervista, Lorella Cuccarini ha annunciato che avrebbe proseguito la sua collaborazione con la De Filippi. Tra le due infatti, ci sarebbe un ottimo feeling professionale e la coach dovrebbe tornare a rivestire il ruolo di insegnante di canto. Negli ultimi giorni i riflettori si sono accesi anche su abbandoni e nuove presenze.

Un grande ritorno è quello di Arisa, che riprenderà il suo ruolo dopo essere stata prof di canto durante la ventesima edizione. Subentra nel cast anche Emanuel Lo, insegnante di hip hop e coreografo, noto anche per essere lo storico compagno della cantante Giorgia. Confermatissimi anche Rudy Zerbi e la Celentano, mentre dicono addio al talent Veronica Peparini e Anna Pettinelli. Sulle prime, tutto lasciava pensare che la coreografa avesse accolto la novità nel migliore dei modi, ora però spunta un retroscena.

“Ci sono malumori”, i rumors svelano la verità sull’uscita di scena

Da parte di entrambe le coach che non presenzieranno più ad Amici, è stata dimostrata fin da subito grande serenità. Pareva infatti che le scelte fossero state volontarie e dovute all’intenzione di apportare cambiamenti nella vita professionale. Proprio Veronica Peparini qualche giorno fa, aveva condiviso sul suo profilo Instagram una foto che non lasciava dubbi.

“Gratificata da questo periodo intenso, guardo in avanti con passione e stimoli nuovi”, si leggeva nelle sue righe, che lasciavano trasparire una forte voglia di novità e nessun rancore verso Maria De Filippi e la produzione del programma. Ora però, spunta fuori il retroscena che potrebbe svelare qualcosa in più. Ci ha pensato Amedeo Venza a far parlare dell’uscita di scena della coreografa, condividendo l’aggiornamento sui social.

“Dietro l’uscita di scena di Veronica Peparini potrebbero esserci dei malumori con il programma… lo fanno sapere fonti vicine all’insegnante di ballo e ad Andreas (suo fidanzato e ex ballerino del programma) intanto lei conferma la sua uscita da Amici con poche e stringate parole”, si legge in commento al post della ballerina. Insomma, a quanto pare l’abbandono della scuola non sarebbe stato poi così pacifico, seppur ancora non se ne sappia di più.