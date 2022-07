Ecco il taglio che rivoluzionerà la tua estate e ti renderà glamour come non mai

Cosa rivoluzionerà la tua estate? Le chin bang, che altro non sono che un ciuffo molto lungo, che renderà i tuo capelli scalati morbidi, glamour, naturalissimi.

L’estate per molti è la stagione del cambiamento: vogliamo rinnovarci, modificare qualcosa di noi stesse, lasciarci alle spalle ciò che era per accogliere ciò che è e sarà.

E così, in onore della bella stagione, vediamo comparire sulle nostre teste “magicamente” sempre più spesso meches, colpi di sole, schiariture. A volte cercate (tramite l’hair stylist di fiducia), altre volte invece casuali (grazie al sole e al sale).

Ma non è solo il colore che vogliamo cambiare: anche il taglio vuole la sua parte ovviamente così come anche la pettinatura.

Un esempio lampante? Le beach waves, il simbolo assoluto dell’estate (e ci troviamo davanti al tipico caso in cui già il nome dice tutto).

E poi possiamo aprire il capitolo tagli: a partire dai grandi “classici” come il mullet, lo shag ed il wolf cut, da cui spesso nascono dei mix estremamente originali, per arrivare all’heartthrob cut di ispirazione anni ’90, passando per il Bi – Bob. Le ispirazioni nella bella stagione sono davvero tante.

Ma c’è anche un altro taglio che renderà la nostra estate glamour, chic, elegantissima: si chiama chin bangs. Ecco tutto ciò che c’è da sapere su di lui.

Tutto ciò che c’è da sapere sulle chin bang

La vera essenza del 2022? Lo scalato. Questo è il taglio dell’estate: pratico, comodo, adatto a tutte le lunghezze (ma soprattutto quelle XXL), è quello di cui abbiamo bisogno per essere sbarazzine sì, ma senza perdere quel tocco di eleganza che vogliamo sempre preservare.

Ma come possiamo prendere un evergreen come lo scalato e renderlo molto più particolare? Aggiungendo una sorta di frangia a tendina molto lunga. E dando vita così al cosiddetto chin bangs, che ovviamente è un trend che arriva direttamente da TikTok con furore.

In cosa consiste? In un taglio scalato “classico”, a cui dobbiamo però aggiungere, come abbiamo anticipato, una frangia a tendina lunga almeno fino al mento. Il risultato? Un taglio morbido, voluminoso al punto giusto, adattabile sia ai capelli lisci che a quelli mossi.

In sostanza, potremmo definirla una rivisitazione dell’iconico taglio alla Pamela Anderson, ai tempi di Baywatch.

Facilissimo da asciugare, gestibile sempre, perfetto anche da lasciar asciugare al sole, questo taglio dà vita ad un look perfettamente comfy – chic.

E c’è di più: mentre la frangia – di qualsiasi lunghezza – ed il ciuffo – idem – non stanno bene a tutte le donne, ma in genere variano a seconda della forma del viso, della qualità e dello spessore del capello, le chin bangs invece stanno bene letteralmente a tutte le donne.

Perché? Per la loro lunghezza che, come abbiamo anticipato, arriva più o meno all’altezza del mento.

In sostanza, quindi, questo taglio riesce ad incorniciare il viso, sottolineandone i punti forti. Resta comunque ideale per chi vuole sfinare il viso, dal momento che la sua morbidezza fa sì che renda la parte inferiore più definita. E non solo, perché questo look riesce anche a ringiovanire chiunque lo indossi.

I suoi punti di forza comunque non finiscono qui, perché il Chin Bang è estremamente naturale, ma al contempo riesce a conferire pienezza e movimento.

In cosa consiste la manutenzione? Ti basterà una semplicissima spazzola tonda, che rende i capelli voluminosi, molto stile anni 2000.

Insomma, rispetto alla “solita” frangia, il tempo che impiegherai per aggiustare questa è davvero minimo. Inoltre potrai tranquillamente andare a mare e lasciare che i capelli si asciughino da soli sotto al sole, per uno stile wild quanto basta.

Se, invece, li asciughi a casa, ecco qualche idea per te. Ad esempio, partendo dai capelli bagnati puoi semplicemente passare il pettine su ambo i lati, spostando i capelli prima a sinistra e poi a destra.

A quel punto ti basterà passare il phon e creare, quando i capelli sono perfettamente asciutti, una riga al centro, più precisa possibile. Ecco che vedrai spuntare due “ali” sulle tua chioma.

Un’alternativa? Scuoti bene i capelli con le mani, crea dei torchon e lascia che asciughino al sole. Quando si asciugheranno, saranno voluminosissimi.

E ancora, potresti usare una piastra oppure un ferro per creare delle onde su tutti i capelli, comprese le ciocche anteriori.

Ultima cosa: le chin bang sono perfette anche sui capelli ricci, ma è meglio se li lasci asciugare naturalmente, tamponandoli solo con un asciugamano e modellando i boccoli leggermente con le dita.

A quel punto ti basterà solo un prodotto anti – frizz e la tua frangia sarà libera di prendere la direzione che preferisce.

In ogni caso, adesso abbiamo capito quanto la chin bang sia importante per avere una chioma “a bassa manutenzione”.