Ricordate l’ex fidanzato di Elodie ai tempi di Amici? Oggi è un’altra persona

Elodie durante il suo percorso ad Amici di Maria De Filippi aveva trovato l’amore. Le cose purtroppo però non sono decollate e lui, a distanza di anni, ha completamente cambiato vita. Lo avresti mai riconosciuto?

Elodie ad Amici di Maria De Filippi non solo ha trovato il successo diventando uno dei personaggi più amati dal pubblico italiano ma anche l’amore. La cantante infatti aveva iniziato, durante quel periodo, una relazione con il cantante Lele Esposito.

Purtroppo però, dopo la fine di quell’esperienza, le cose tra loro non sono decollate e hanno deciso di dividere le loro strade. Ora, a distanza di anni da quel momento, lui ha completamente cambiato vita. Voi l’avreste mai riconosciuto? Ecco com’è diventato l’ex fidanzato di Elodie dopo Amici di Maria De Filippi.

Lele Esposito: com’è cambiato l’ex fidanzato di Elodie dopo Amici

Lele Esposito, proprio come la sua ex fidanzata Elodie, che ha confidato per la prima volta di aver deluso l’amatissima collega, aveva preso parte ad Amici di Maria De Filippi in veste di cantante.

Qualche tempo quell’esperienza aveva partecipato al Festival di Sanremo e vinto nelle nuove proposte. Purtroppo però dopo quel momento la sua strada non è stata tutta in salita ed ha abbandonato il mondo della musica. Oggi, però, è particolarmente attivo sul web ed ha debuttato con il progetto “4 on the boat”, un programma che indaga su argomenti sociali.

Gli utenti della rete, oltre ad apprezzarne la spiccata personalità, non hanno potuto fare a meno di notare anche il suo fisico scolpito in quanto dopo l’esperienza al talent show di Maria De Filippi ha scelto di dedicarsi maggiormente al suo fisico seguendo una dieta equilibrata ed allenandosi in maniera costante. Tant’è che oggi sfoggia un fisico marmoreo che risulta essere particolarmente apprezzato da tutti i suoi fedeli sostenitori.

L’ex fidanzato di Elodie sembrerebbe dunque aver abbandonato il mondo della musica, ma non si esclude un suo ritorno considerato la fetta di pubblico che ancora lo segue in ricordo dei bellissimi pezzi proposti durante il corso di questi anni ma che al momento si accontenta di poterlo ammirare sui social e nei progetti web a cui ha deciso di dedicarsi.